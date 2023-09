Coniugi scappano 3 volte dai ristoranti in Grecia: «Il pollo è crudo, non paghiamo». Ma loro negano: ci hanno minacciato

Sono stati accusati di essere scappati dal ristorante per tre volte, durante la vacanza in Grecia. Angela e Ian McKie, marito e moglie del Regno Unito, sono finiti nei guai, ma negano ogni accusa. «È assurdo», ribattono, ormai rientrati in patria. Erano stati in viaggio a Koutouloufari alla fine di agosto. E le loro facce hanno cominciato a girare dopo che un ristoratore ha pubblicato il video che li ritrae in fuga dal locale, senza aver saldato il conto.

Angela and Ian McKie, from Liverpool, were accused of dining and dashing from three separate restaurants in Koutouloufari in the north of Crete last month — something they denyhttps://t.co/vkrsVfWZjm pic.twitter.com/ga81NUEWfB — Daily Star (@dailystar) September 12, 2023

Un locale ha pubblicato la foto dei due coniugi, spiegando che si erano rifiutati di pagare il conto dopo aver consumato il pasto, lo scorso 30 agosto. Il ristoratore che ha denunciato i due, ha aggiunto che era la terza volta che uscivano senza pagare da un locale in quei giorni. Accuse che i due hanno respinto al mittente. «Ci hanno portato un pollo crudo e ce lo hanno messo in conto.

«Il direttore ci ha minacciato, siamo andati via terrorizzati. Ci ha detto che avremmo passato la notte in cella se non avessimo pagato. È stato terribile, ha sconvolto tutta la nostra famiglia». Le loro foto sono diventate virali: «Cerchiamo costantemente di difenderci, ci sono stati commenti vili su di noi che non sono la verità», ha concluso l'uomo.