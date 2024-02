Sbalzi d'umore e vuoti di memoria, mamma scopre la malattia choc: «Per i dottori non arriverò a 60 anni»

L'ipocondria non ha niente a che vedere con questa storia senza precedenti. Un raffreddore, un po' di tosse o i crampi allo stomaco possono presagire una gravidanza, una brutta influenza o un po' di febbre. I sintomi di una malattia, però, possono anche essere travisati e scambiati per qualcos'altro. Non sempre il senso di nausea può significare che sei incinta, a volte è solo la fame. In altri casi, invece, dei sintomi che si credono essere propri di una patologia, possono indicarne un'altra, così come è successo a una donna e madre americana, che ha ricevuto una diagnosi inaspettata sulla sua salute: fisica e mentale.

La donna accusava spesso sbalzi di umore che credeva fossero un campanello d'allarme per il tumore al cervello, ma dopo le giuste visite mediche ha scoperto che è è affetta da una forma particolare di demenza precoce.

Anziché abbattersi, lei ha deciso di raccontare tutte le tappe della malatti sui social per sensibilizzare il pubblico sull'argomento.

Jana Nelson ha 53 anni, figli e una vita davanti a sé piena di ostacoli che lei cerca continuamente di abbatterre con positività e forza d'animo. Ha scoperto di essere affetta da demenza dopo che per un lungo periodo ha creduto fortemente di avere un tumore al cervello, a causa degli sbalzi di umore che aveva durante la giornata. Lei vive nello stato dell'Idaho, negli Stati Uniti e da lì condivide video su Tiktok sulla sua patologia: ne descrive i sintomi, le difficoltà, la progressione. Attraverso la sua storia punta a sensibilizzare il tema demenza e a condividere aspetti della vita quotidiana di una persona che è affetta da questa patologia. Nei video che pubblica col nome «welocomedementia» («benvenuta demenza») parla della sua routine giornaliera, delle emozioni che sta vivendo in questo nuovo viaggio della sua vita e di come riconoscere la patologia. «Il mio medico mi ha detto che non crede arriverò a compiere a 60 anni. E che tra poco avrò bisogno di essere accudita e assistita 24 ore su 24», ha confidato Jana Nelson a SWNS.

La donna ha fatto caso ai i sintomi nel 2017, dopo che amici e familiari le avevano fatto notare che la sua personalità era cambiata e lei non sembrava più la Jana che tutti conoscevano. «Mi arrabbiavo per cose che prima non mi facevano infuriare e non accettavo che qualcuno mi venisse contro. Perdevo le staffe», ha sostenuto. Gli amici le dicevano che ripeteva le stesse frasi e formulava le stesse domande a distanza di poco tempo. La donna ha raccontato che perdeva l'equilibrio e non sempre riusciva a camminare dritta, spesso inciampava o cadeva. Sintomi che lei aveva scambiato per un possibile tumore al cervello e invece era demenza. Una diagnosi scoperta grazie a una risonanza magnetica che ha rivelato che la donna ha una demenza precoce, ora al quinto stadio.

«Si pensa di capire quando qualcosa non va, ma non mi ero resa conto che la situazione fosse così grave. Ero davvero distrutta quando ho saputo la diagnosi», ha detto Jana Nelson. I medici le hanno diagnosticato un grave disturbo neurocognitivo dovuto alla sindrome alcolica fetale (il suo cervello era stato privato dell'ossigeno durante la nascita traumatica), all'idrocefalo (un accumulo di liquido nel cervello) e a ripetute commozioni cerebrali. Il medico della donna è stato molto chiaro con lei, dicendole che non ha tutta la vita davanti a sé e che potrebbe morire prima di compiere 60 anni. La possibilità di vivere oltre questi anni è davvero bassa.

La demenza le provoca disorientamento, perdita di memoria e stato confusionale in maniera sempre più aggressiva.