Donna costretta a salire su una bilancia per bagagli in aeroporto per verificare il suo peso. «Motivi di sicurezza»

È stata costretta a salite su una bilancia per bagagli in aeroporto così da poter verificare il suo peso. È quello che è successo ad una donna la quale, secondo le ricostruzioni, avrebbe mentito sulla sua reale condizione fisica. Il video che ritrae la scena è cominciato a girare su TikTok già qualche tempo fa, raggiungendo in breve 1,6 milioni di visualizzazioni. L'utente che ha postato il fimato ha commentato così: «È un aereo minuscolo, quindi ci hanno detto che avevano bisogno del nostro peso per decollare. Motivi di sicurezza».

Il video

Boom di commenti sulla piattaforma.

Dallo sconcerto, alla rabbia fino alla becera ironia. «Perché le persone sono così cattive?», ha scritto un ragazzo. Un altro, invece, ha ricordato di essere stato soggetto ad una precauzione simile, spiegando: «Tornando a casa dalle Filippine e mi hanno pesato... non sono mai stato così imbarazzato in vita mia». Molti, però, si sono schierati con la compagnia aerea. «Perché mentire e rischiare tutte le nostre vite, inclusa la sua», ha criticato un commentatore. «Si preoccupano dei limiti di peso sui piccoli aerei per ovvie ragioni di stabilità del mezzo», ha aggiunto qualcun altro.

Woman weighed like baggage before flight: ‘Never been so embarrassed’ https://t.co/FMwJ071z8r pic.twitter.com/uVVSrh0TP3 — New York Post (@nypost) May 19, 2023

Nel 2021, l'advisory della Federal Aviation Administration ha annunciato che le compagnie aeree potrebbero presto richiedere ai passeggeri sovrappeso di salire sulla bilancia - o fornire le loro misure - prima di salire a bordo dell'aereo. L'obiettivo era quello di fornire nuovi dati sul peso medio dei passeggeri poiché i numeri attuali, secondo quanto riferito, non riflettono i tassi di obesità già altissimi di oggi negli Stati Uniti. Al fine di proteggere la privacy dei passeggeri, si è stabilito però che «la lettura della bilancia dovrebbe rimanere nascosta alla vista del pubblico». Tuttavia, l'agenzia di regolamentazione ha fatto marcia indietro un mese dopo.