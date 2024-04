Napoli-Lione, da oggi volo diretto Volotea

È partito oggi da Napoli Capodichino il collegamento diretto operato da Volotea per Lione.

Il collegamento avrà due frequenze alla settimana, il giovedì e la domenica.

Sono così 22 le destinazioni di Volotea - la compagnia fondata nel 2011 da Carlos Muñoz e Lázaro Ros - dall’aeroporto di Napoli: 6 in Italia (Genova, Lampedusa, Olbia, Palermo, Torino e Venezia), 9 alla volta della Grecia (Atene – Novità 2024, Cefalonia, Heraklion/Creta, Karpathos, Mykonos, Preveza/Lefkada, Santorini, Skiathos e Zante), 4 in Francia (Bordeaux, Lione – Novità 2024, Lourdes e Nantes), 1 in Spagna (Bilbao), 1 in Danimarca (Aalborg) e 1 in Croazia (Spalato – Novità 2024).

Volotea, inoltre, dall'11 luglio volerà Salerno-Costa d'Amalfi per Nantes e dal 13 luglio a Cagliari.

Entrambi avranno frequenza bisettimanale, il mercoledì e il sabato.