Elettra Lamborghini, il dolore per la cavalla Lolita: «Una ferita che non andrà mai via»

Velo di tristezza, dolore e una riflessione intima e sofferente per Elettra Lamborghini. La cantante, a tre anni dalla perdita di Lolita, la sua adoratissima cavalla, ha scelto di pubblicare una foto nelle sue Instagram stories con una toccante dedica a corredo. La cantante ha ammesso ai suou fan che Lolita è stata in grado di salvarle la vita. Ma andiamo a vedere cosa ha scritto nel dettaglio.

«Amore mio sono già passati tre anni - ha scritto Elettra Lamborghini su Instagram - Da quel giorno la mia vita non è stata più la stessa e ancora oggi sto imparando ad averti nel mio cuore come un ricordo bellissimo.

Ma non è facile. Perché per me tu non sei stata solo un ricordo. Spesso mi vieni a trovare mentre sogno e sei bellissima, come sempre, mi fai così felice. Sei proprio tu e non sei cambiata. Sei stata la mia migliore amica, la mia fuga, la mia roccia. Abbiamo passato così tanti bei momenti insieme».

La cantane ha aggiunto: «Quando mi chiedono cos'è per me la felicità ancora dopo tre anni penso a quando eravamo solo io e te sulle colline. Io, te e il cielo e la terra e nessun altro. Questa è una ferita ed un dolore che non andrà mai via, purtroppo. Confido solo nel tempo e mi rincuora solo sapere che ogni giorno in più in questa terra per me è un giorno in meno al momento in cui ti riabbraccerò. Cosa darei per riaverti»