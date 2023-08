Gregoraci, il primo giorno del figlio Nathan Falco nella super scuola: il costo della retta è da capogiro

Elisabetta Gregoraci è tornata dalle vacanze estive ed è pronta ad assumere le sue vesti di mamma per il ritorno a scuola del figlio avuto da Flavio Briatore, Nathan Falco. L'ha comunicato lei stessa con alcune storie su Instagram in cui ha voluto raccontare l'emozione nell'accompagnare il figlio che sta per intraprendere un nuovo anno scolastico.

La mamma ha raccontato di conservare tutte le foto dei primi giorni di scuola del figlio, con grande emozione e premura.

Elisabetta Gregoraci in giuria a Miss Calabria: «Quando ho vinto avevo 17 anni»

Elisabetta Gregoraci al cimitero dalla mamma Melina. La foto toccante commuove il web

Il primo giorno di scuola di Nathan Falco

Elisabetta Gregoraci ha condiviso sui social la sua emozione per il primo giorno di scuola di Nathan Falco: «Oggi è una giornata molto speciale per Nathan Falco, è il suo primo giorno di scuola.

Io sono emozionata come sempre».

Il giovane Nathan Falco ha 12 anni e frequenta una delle scuola più prestigiose d'Europa, l'International School of Monaco, dove la retta va dai 10mila ai 30mila euro l'anno. Fino ai 18 anni il ragazzo sarà uno studente di questo istituto e, in seguito frequenterà, molto probabilmente, un college svizzero.

Insomma, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore vogliono garantire al figlio la migliore istruzione possibile, non importa il costo.