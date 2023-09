Marta Fascina, dopo il via libera al lascito da 100 milioni cosa farà adesso? La successione e le ipotesi

Al lascito da cento milioni previsto da Silvio Berlusconi per Marta Fascina contribuiranno in modo proporzionale i figli del Cavaliere. Gli eredi dell'ex premier hanno infatti deciso di accettare l'eredità senza beneficio di inventario. Un modo per non allungare le pratiche ma anche il segno della volontà di procedere a una successione serena anche rispetto all'ex quasi-moglie del padre.

L'estate di silenzio

Proprio Marta Fascina, rimasta con lui fino all'ultimo, dal giorno del funerale di Berlusconi ha scelto di rimanere ad Arcore in silenzio. L'unica uscita pubblica, lo scorso 8 agosto, allo stadio di Monza per partita contro il Milan nel trofeo intitolato al Cavaliere. Il riserbo è stato poi interrotto da una dichiarazione d'amore pubblicata sullo stato whatsapp e da un messaggio inviato lo scorso week end alla convention azzurra di Gaeta, la prima per Forza Italia dopo la scomparsa del fondatore. Piccole sortite in un'estate di quiete, trascorsa a Villa San Martino. Facile quindi prevedere che anche stavolta non parlerà, anche se da qualche fedelissimo filtra la contentezza per la decisione dei figli del Cavaliere di rispettare la volontà paterna sul lascito, segno degli «ottimi rapporti» con loro.

Le ipotesi sul futuro

Chiusa la questione legata al lascito e trascorsa l'estate, ci si domanda però quale sarà il futuro di Fascina. Da un lato, resta deputata di Forza Italia, seppur a Montecitorio nei mesi scorsi si sia vista poco, anche perché - prima della sua scomparsa - lei di fatto stava sempre al fianco di Berlusconi. Dall'altro, se all'inizio si era a molto speculato su un suo futuro politico, con il tempo le voci di una sua discesa in campo sembrano sempre più affievolite, così come quelle di impegni imprenditoriali effettivi nelle aziende targate Berlusconi. Per il momento Fascina sembra solo aver scelto, legittimamente, di restare in ombra.