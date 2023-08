Federica Panicucci, outfit sexy e total white a Forte dei Marmi. Pioggia di critiche: «C’è gente che non arriva a fine mese»

L'estate è sempre il momento ideale per allontanarsi dalla frenesia quotidiana e godersi una meritata pausa. Lo sa bene Federica Panicucci che, nelle ultime ore, ha trovato il tempo di concedersi qualche giorno a Forte dei Marmi. Una stagione piena, trascorsa all'insegna del divertimento, e anche se «l'estate sta finendo», c'è ancora tempo per tuffi e giornate di sole. E infatti, nelle ultime ore la conduttrice ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram che non è passato inosservato ai fan. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Federica Panicucci ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram con tre foto nelle quali mette in mostra il suo outfit "total white" per la serata.

La conduttrice indossa un mini abito bianco a corpetto e si mostra in perfetta forma ai fan. Tuttavia, c'è anche qualche hater che non ha gradito il contenuto social pubblicato da Federica Panicucci e non si è risparmiato a qualche critica pungente.

«Dalle Maldive a Forte dei Marmi è un attimo. Che spreco», ha scritto un hater. E ancora: «Basta, hai stancato. Ma non ti rendi conto che ostenti troppo?». «C'è gente che non arriva a fine mese ma i tuoi sorrisi sono sempre falsi», ha scritto ancora un altro hater.