Federica Panicucci in bikini alle Maldive: «Ritorno in Paradiso»

«Stessa spiaggia, stesso mare», recitava un vecchio successo anni '50. È così per Federica Panicucci, che le vacanze le passa alle Maldive. La conduttrice non ha mancato di condividere con i suoi fan, attraverso il suo profilo Instagram, gli scatti di queste vacanze, tra panorami incantevoli, acque cristalline e spiagge bianchissime. Federica Panicucci, 55 anni, ha pubblicato anche diverse foto in bikini e ai follower non è passata inosservata la sua silhouette: «Sembri una ventenne fisicamente» hanno scritto diversi fan. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

«Back in Paradise», ha scritto Federica Panicucci a corredo dell'ultimo video che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Se c'è un luogo dove potersi mettere al riparo dalle luci artificiali dei riflettori è lì dove splende quella naturale del sole: le Maldive. La conduttrice, insieme ai figli Mattia, Sofia e il compagno Marco Bacini, è fuggita via nel suo luogo del cuore.

Numerosissimi sono stati i commenti dei fan al video che la conduttrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram, mentre si mostra in bikini e sfila nell'acqua cristalllina di Atollo Raa, a Nord di Malè, la Capitale delle Maldive. «Come fai ed essere così bella? Le ventenni mute», ha scritto una fan.

E ancora: «Madre Natura, sei bellissima. La classe e la bellezza sono le tue armi vincenti».