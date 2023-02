Giulia Salemi, appello a Trenitalia: «Mi merito una carrozza dedicata, ormai è la mia seconda casa»

Giulia Salemi non ce la fa più... non si ferma un attimo. I suoi viaggi da Milano a Roma sono sempre più frequenti e infatti, l'influencer è spesso in treno quando dialoga con i propri follower su Instagram. Giulia vive a Milano ma per il Grande Fratello Vip si deve spostare nella Capitale due volte alla settimana. L'influencer poi, è reduce dalla caotica settimana di Sanremo: in quei giorni è andato in onda anche il Gf Vip e lei è riuscita ad essere presente sia alla kermesse canora che al reality show.

Giulia Salemi e l'appello a Trenitalia

Giulia Salemi è sempre in treno per questo in una delle ultime storie che ha postato sul proprio profilo Instagram ha deciso di lanciare un appello a Trenitalia. L'influencer ha scritto: «Piccolo recap: la fashion week non ha fatto in tempo ad iniziare che per me è già finita. Sono in viaggio, come sempre la mia seconda dimora è il treno. Da oggi in poi voglio fare un calcolo esatto di quanti treni ho preso da settembre. Trenitalia mi merito una carrozza dedicata» con tanto di emoticon sorridente. La fatica e il lavoro di Giulia sono comunque ripagate perché l'influencer è molto amata dal pubblico e anche sui social.

La storia d'amore con Pierpaolo Pretelli

Qualche settimana fa, Giulia Salemi aveva rivelato in diretta al Gf Vip, di essere in crisi con il suo compagno Pierpaolo Pretelli. L'influencer aveva detto che lei e il compagno dovevano solo capire come prendere le misure di alcuni aspetti del loro rapporto e che comunque l'amore non si era mai affievolito. La coppia è poi stata fotografata proprio insieme ad Alfonso Signorini che avrebbe aiutato i due a superare la crisi.