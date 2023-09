​Gratta e Vinci, gioca 5 euro (col telefonino) e centra una maxi-vincita da quasi 2 milioni di euro al Turista per sempre

Sabato fortunato per un anonimo vincitore che sabato sera ha pensato di tentare la sorte giocando direttamente dal proprio telefonino. Il tagliando online, del valore di appena 5 euro - che fa parte della serie "New Turista Per Sempre" - attraverso questa "grattatina virtuale" ha regalato una vincita di quasi due milioni di euro. Ma come funziona esattamente?

La vincita super

Il Gratta e Vinci premia un utente di GBO Italy che, con una biglietto del valore di 5 euro acquistato da mobile al "New Turista Per Sempre", si è aggiudicato una vincita del valore di 1.936.849 milioni di euro. La giocata è stata effettuata sabato 2 settembre alle ore 21:56.

Il vitalizio

A differenza delle vincite "tradizionali", come ad esempio Lotto e Superenalotto, il fortunato vincitore potrà godere degli incassi per i prossimi vent’anni.

Questa sorta di "vitalizio", spiega agipronews, è la formula del "New Turista per Sempre", che garantisce 300.000 euro subito più 100.000 euro di bonus finale e poi ben 6.000 euro al mese per 20 anni.