Ilary Blasi nuda nella vasca, le foto hot nelle storie Instagram: la quiete prima della tempesta?

Sembra proprio che questa nuova vita da «donna separata» e alle prese con la sua nuova relazione insieme a Bastian Muller, stia facendo bene a Ilary Blasi. Così come la pausa lavorativa che, ormai, la tiene lontana dalla conduzione da diversi mesi, da quando quell'inaspettato divorzio con Francesco Totti l'ha messa al centro di un brutto trambusto mediatico.

La showgirl si sta godendo la sua libertà "in tutte le sue forme".

Infatti ha pubblicato nelle sue Instagram stories alcuni scatti che la mostrano completamente nuda nella vasca da bagno. Immagini bollenti che stanno letteralmente facendo impazzire i fan. Tra la causa di separazione con Totti e eventuali nuovi progetti lavorativi futuri, che questo relax sia per Ilary la quiete prima della tempesta?

Totti e Ilary Blasi: cosa sta succedendo

Intanto nella causa di separazione che vedrà scontrarsi la showgirl e Totti in tribunale per stabilire chi sia stato a tradire per primo, si aggiungono nuovi elementi. Nei giorni scorsi il quotidiano Repubblica ha fatto emergere che i magistrati avrebbero accettato di sentire Cristiano Iovino, il quale ha già fornito pubblicamente la sua versione dei fatti. In merito alla questione delle frequentazioni con Iovino, Ilary Blasi dice che la sua verità «non cambia».

Il personal trainer infatti ha cambiato casacca ed è diventato "team Totti". Cristiano Iovino ha confessato di aver avuto una «frequentazione intima con Ilary Blasi». Iovino ha anche raccontato che lui e Ilary si vedevano soprattutto a casa sua, che la conoscenza risale al 2020 e che, in caso, può provare tutto. Ilary sarebbe pronta a rispondere alle accuse dell'ex marito presentando in tribunale una lista di presunte amanti di Totti al fine di attribuire all'ex la responsabilità del loro matrimonio.