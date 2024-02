«Dopo l'infarto mi sono risvegliata in ospedale con a fianco un'infermiera virtuale: sembrava un episodio di Black Mirror»

Lo sviluppo tecnologico ha certamente dei lati positivi e spesso aiuta a risolvere problematiche che fino a quel momento sembravano ostacoli insormontabili, permettendo di migliorare la vita delle persone nelle sue varie sfaccettature. Eppure, vedere il mondo muoversi e cambiare a grande velocità intorno a noi può far venire le vertigini: accettare un futuro sconosciuto e pieno di interrogativi non è affatto semplice e in alcuni casi preferiamo chiudere gli occhi e tornare nel buio che ci è familiare.

In una clip pubblicata su TikTok, una donna racconta di essersi svegliata in ospedale dopo aver avuto un infarto e anziché trovare accanto a sé un'infermiera umana che potesse assisterla, gliene è stata fornita una virtuale.

Il motivo della sostituzione fa riflettere su quanto questo tipo di tecnologia possa rivelarsi essenziale per il benessere dei lavoratori, ma lascia un interrogativo riguardo il benessere dei pazienti.

Avere paura di ciò che non conosciamo è normale e lecito, e dovrebbe anche spingerci a indagare e comprendere anziché metterci in fuga. Il video pubblicato da una paziente del MercyOne Hospital in Iowa, negli Stati Uniti, ha aperto un dibattito sulla questione della tecnologia e su ciò che possiamo aspettarci nei prossimi anni e decenni.

La donna dice di essersi risvegliata, dopo aver avuto un infarto, in una stanza d'ospedale «e qui non hanno abbastanza personale. Per cui, hanno detto: giusto per fartelo sapere, quella cosa sul muro è la tua infermiera virtuale». La paziente, insieme alla compagna di stanza, stava guardando un programma in televisione e a un certo punto la telecamera presente sulla parete si è accesa, «ci ha guardate» e nel frattempo l'immagine dell'infermiera virtuale è apparsa sullo schermo, al posto della trasmissione.

Entrambe le donne sembrano essere sotto choc a causa della scoperta, ancor di più per lo strano e improvviso modo in cui si è presentata: «Ecco dove siamo finiti. È davvero pazzesco», dice la paziente, l'espressione ancora confusa.

Alcuni utenti hanno espresso i loro dubbi su questo tipo di tecnologia, scrivendo: «Cosa succede se c'è un'emergenza? Arrivano quelli della manutenzione e seguono le sue istruzioni?», «Ma cos'è, Black Mirror?», «Wow, così possono riprendere tutto e non c'è privacy». Poi, c'è chi ha fatto presente che se ci sono i soldi per questo tipo di tecnologia, dovrebbero esserci anche per pagare una vera e propria infermiera.