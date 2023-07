Influencer russa si opera, ma la chirurgia plastica non va come sperato: «Ho la faccia gonfia come un palloncino»

Oksana Ovsepyan, influencer russa 33enne, è rimasta vittima di un caso di malasanità in campo di chirurgia estetica. La giovane donna, infatti, si era rivolta al suo cosmetologo e chirurgo di fiducia per qualche ritocchino in viso ma l'operazione, o almeno il post, non è andato come si aspettava. Oksana ha raccontato sui social la sua brutta esperienza dicendo che, se avesse saputo prima cosa le sarebbe potuto succedere, non avrebbe mai fatto nulla. Fortunatamente, ora, l'influencer sta molto meglio.

Oksana Ovsepyan è un'influencer molto seguita su Instagram, il suo profilo conta 284 mila follower e proprio perché ha così tanta risonanza ha deciso di raccontare ciò che le è capitato sfogandosi, allo stesso tempo, con il chirurgo che ha svolto l'operazione. Questa la sua storia: «Mi sono fidata del professionista affidandogli il mio viso, e lui ha saputo solo incasinare tutto. La mia faccia è come un palloncino! Dovrei andare a trovare i miei genitori e mi vedranno in questo stato. Come posso affrontarli così?».



L'influencer che, a sua volta, è una cosmetologa ha, poi, continuato dicendo: «Mi pento di non essermi fatto le palpebre da sola.

Mi guardo e piango: un sopracciglio più in alto, l'altro più in basso, e i miei occhi sono obliqui. Mi sento malissimo». Infine, Oksana ha detto: «Il professionista che mi ha fatto le sopracciglia e l'eyeliner mi ha chiamata appena ha visto il video e ha ammesso che era dispiaciuto per me. Non ho dormito tutta la notte e ho pianto. Com'è possibile? Non si dovrebbero fare questi sbagli quando si operano le persone».

Oksana Ovsepyan è molto conosciuta in Russia perché, oltre ad essere una truccatrice di celebrità, è stata anche una star di un reality chiamato Dom in cui i concorrenti devono costruire una casa e, poi, prima di competere per comprarsela, trovare un partner.