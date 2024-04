«Tornavo dal lavoro e ho sorriso a un poliziotto carino, il giorno dopo mi ha chiesto un appuntamento su Instagram. Come mi ha trovata?»

Si dice spesso che l'amore ti trova quando meno te lo aspetti. C'è chi usa queste parole per rassicurarsi sul fatto che non c'è bisogno di impegnarsi troppo per cercare un eventuale partner e non serve affidare la fortuna della prossima relazione a un'app di incontri e un algoritmo. Numerose coppie, tuttavia, hanno dato prova della veridicità di questa affermazione e hanno raccontato i loro incontri particolari, così magici che a volte sembra siano estratti di un film o una favola.

Altri, invece, più che romantici sono... inquietanti, come l'episodio di cui è stata protagonista Jocelin e che ha condiviso tramite un video pubblicato su TikTok.

Mentre tornava dal lavoro ha incrociato lo sguardo di un poliziotto particolarmente carino e, il giorno dopo, le ha scritto su Instagram per chiederle un appuntamento. Ma come ha fatto a trovarla senza sapere il suo nome?

Il racconto di Jocelin

In un video pubblicato sul suo account TikTok, la ragazza racconta di una strana interazione con un uomo che l'ha lasciata decisamente confusa e, forse, un po' spaventata. «L'altro giorno ero in auto, di ritorno dal lavoro e decido di fare delle strade alternative a causa del traffico - dice Jocelin - Mentre sto guidando vedo che si avvicina una macchina della polizia e lo sento cantare, o qualcosa del genere».

La buffa scena le mette allegria e rivolge un sorriso al poliziotto: «A quel punto mia accorgo, oh mio Dio, è molto, molto carino, e mi sorride anche lui. Quindi penso, immediatamente, che magari si inventa una scusa per farmi accostare e chiedermi il numero, ma non succede». Quindi, Jocelin pensa di aver perso l'occasione e finisce per dimenticarsi dell'accaduto.

«Il giorno dopo arrivo al lavoro, guardo il mio Instagram e noto che c'è una richiesta di seguirmi, cosa che non mi succede, di solito. Anche il suo profilo è privato quindi non posso sapere chi sia e gli mando anche io la richiesta. Appena accetta scorro il suo feed e lo riconosco subito: Oh mio Dio, è lui, il poliziotto». Così, Jocelin decide di mandargli un messaggio in privato e chiedergli come abbia trovato il suo profilo.

«Naturalmente, non ha voluto dirmelo - spiega la ragazza -, ma mi ha chiesto un appuntamento e poi... mi ha ghostato». Gli utenti fanno presente che probabilmente ha usato il numero della sua targa e che in ogni caso lo ha fatto illegalmente: «Inquietante - scrive qualcuno -, ti è andata bene che ti abbia ghostato, l'hai scampata».