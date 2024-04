«Lavoro in un ristorante e ho preso una prenotazione per 2 adulti, ma si sono presentati insieme ai figli: perché non avete contato i bambini?»

Lavorare nell'ambito della ristorazione presenta una serie di problematiche inaspettate che hanno spesso a che fare con l'atteggiamento dei clienti, consapevoli o meno di mettere in difficoltà lo staff. A volte si ha a che fare con qualcuno di particolarmente maleducato e difficile da gestire in maniera professionale, mentre in altri casi le complicazioni arrivano prima ancora del cliente, ovvero al momento della prenotazione.

Come racconta Kaylo in un video pubblicato sul suo account TikTok, infatti, al ristorante in cui lavora come cameriera è arrivata la chiamata di una persona che ha prenotato un tavolo per due, ma la donna e l'uomo si sono presentati con due bambini di circa 10 anni.

A causa dell'errore, non è stato possibile garantire loro il servizio per mancanza di spazio.

I bambini al ristorante

Kaylo ha risposto al video di un'altra ragazza che si lamentava di una prenotazione per un tavolo da 4 per cui se ne sono presentate 10, di cui 6 bambini: «Anche i bambini sono persone», dice.

A quanto pare è piuttosto diffuso non considerare i più piccoli quando si chiama un ristorante per prenotare e Kaylo - cameriera e bartender da circa 10 anni - ha raccontato la sua esperienza in proposito.

«Ne stavo parlando con la mia manager giusto qualche giorno fa - dice la donna nella clip pubblicata sul suo account TikTok - e ci sono rimasta di stucco. Non l'ho sperimentato di persona ma poco tempo fa il capo mi dice: L'inferno si gelerà quando la gente comincerà a contare i propri figli come persone». Kaylo è confusa da quell'affermazione e chiede chiarimenti.

«Mi spiega che stava parlando di una coppia con due figli. Questi avevano prenotato un tavolo per due persone nonostante avessero due bambini di tipo 10 anni. Non sono neonati - specifica Kaylo -, potrei capire se fossero davvero piccoli, perché possono sedere in un seggiolino o una cosa del genere. Ma io lavoro in un ristorante piccolo e se prenoti per due ti faremo sedere a un tavolo per due. In più quel giorno eravamo pieni quindi li abbiamo dovuti mandar via perché non c'era spazio».

Nei commenti diversi utenti che lavorano nell'ambito della ristorazione hanno fatto presente di essersi trovati in situazioni simili: «C'era una signora che ha prenotato per un gruppo di 8 e 10 minuti dopo si presentano 8 persone e altri sette bambini», «Già, la gente non li conta e quando gli fai notare che sono persone anche loro si offendono».