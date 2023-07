Madonna, le prime immagini dopo il ricovero: occhiali scuri e cappello in strada a New York. La popstar ha già definito la sua eredità

Ha rischiato la vita a causa di un’infezione batterica che l’ha costretta al ricovero in terapia intensiva e a far saltare le date del tour in partenza, ma domenica 9 luglio Madonna, 64 anni, è riapparsa in pubblico. La popstar è stata avvistata nel centro di New York. Indossava una larga maglietta nera, pantaloncini neri e un cappello. «Aveva un ottimo aspetto e sembrava essere di buon umore», ha raccontato un testimone al magazine americano OK!. Il video di Madonna che passeggia a Manhattan è stato pubblicato su TikTok dalla podcaster Lauren Conlin. Un sospiro di sollievo per i suoi fan che l'hanno potuta vedere in ottima forma. Anche se si dice che la cantante abbia già pensato alla sue eredità in caso di morte.

Madonna «riportata in vita» da un’iniezione di Narcan: cos'è il farmaco (usato anche da Michael Jackson) che le ha salvato la vita

Le regole per l'eredità



Madonna è stata ricoverata in gravissime condizioni e "riportata in vita" grazie a un farmaco, il Narcan, che viene utilizzato soprattutto nel trattamento delle intossicazioni acute.

Sua figlia Lourdes Leon è rimasta al fianco della cantante per tutto il tempo, anche quando sua madre è stata "intubata" per almeno una notte. In questi ultimi giorni è emerso che, se dovesse succedere qualcosa a Madonna, ci sono alcune regole e istruzioni molto rigide e rigorose su come mantenere in vita la sua carriera e la sua eredità dopo la morte.

Niente ologrammi



Secondo The Sun, Madonna è contraria a qualsiasi "espediente da quattro soldi" come gli ologrammi che potrebbero "offuscare la sua eredità". Una fonte ha continuato dicendo al giornale che, a parte per gli Abba, "l'uso di ologrammi per dare vita agli artisti è stato discutibile, per non dire altro". Hanno parlato del tour dell'ologramma di Whitney Houston e di come sia stato "stroncato dalla critica", il che ha portato Madonna a rifiutarsi di lasciare che i "capi affamati di soldi" promuovano un espediente simile. La fonte ha aggiunto: "Ha passato tutta la sua vita a decidere e mantenere la rilevanza culturale e non c'è alcuna possibilità che lasci che tutto il suo duro lavoro venga offuscato".

I diritti delle sue canzoni

Non solo questo. Madonna vuole dividere equamente i diritti di tutti i suoi brani tra i suoi sei figli: Lourdes che è la maggiore, 26 anni; Rocco, 22 anni; Davide, 17 anni; Misericordia, 17; e le gemelle di 10 anni Stella ed Estere. The Like A Prayer Singer "ha anche in programma di darne un po'" al suo manager Guy Oseary, secondo il giornale. Guy è la persona che ha annunciato il ricovero di Madonna e il successivo rinvio del tour. Il mese scorso è andato su Instagram per condividere la preoccupante notizia, che ha lasciato i fan in uno stato di shock. La dichiarazione, pubblicata il 28 giugno, recitava: "Sabato 24 giugno, Madonna ha sviluppato una grave infezione batterica che ha portato a una degenza di diversi giorni in terapia intensiva". Guy ha continuato: "La sua salute sta migliorando, tuttavia è ancora sotto cure mediche. Si prevede un completo recupero. In questo momento dovremo sospendere tutti gli impegni, incluso il tour. Condivideremo maggiori dettagli con voi non appena avremo loro, inclusa una nuova data di inizio per il tour e per gli spettacoli riprogrammati".