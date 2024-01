«Fare la mamma a tempo pieno è un privilegio, non un lavoro. Io non ho figli ma ho badato alla casa per 4 mesi: è stato facilissimo»

La decisione di fare la mamma a tempo pieno è a volte dettata da un desiderio personale e altre volte una necessità, ma in ogni caso richiede forza d'animo, diverse capacità e competenze e la consapevolezza che il proprio lavoro è pressoché illimitato: i compiti sono sempre diversi, in continua mutazione, non ci sono turni né il concetto di staccare per potersi finalmente rilassare con un bicchiere di vino davanti alla televisione.

Tuttavia, non tutti sembrano disposti a considerare le difficoltà che si celano dietro la responsabilità di fare la mamma a tempo pieno e un content creator in particolare, Jared Sayre, ha pubblicato un video sul suo account TikTok in cui spiega per filo e per segno perché si tratta di un privilegio e non di un vero e proprio lavoro e le sue parole hanno scatenato una forte polemica sui social.

L'uomo è molto deciso riguardo la sua opinione sull'argomento e in risposta a una madre che aveva commentato un suo video precedente, dice, con convinzione: «Fare la mamma a tempo pieno non è assolutamente un lavoro, è un privilegio».

Una volta messo in chiaro questo punto, che ci tiene a ripetere con una scritta sull'inquadratura della clip, approfondisce il discorso: «Sai quante mamme single hanno anche un vero lavoro, là fuori, e devono tornare a casa e fare quello che fai tu?».

Poi, decide di sostenere la sua tesi con un'esperienza personale e, nonostante lui non abbia figli, dichiara: «Sono stato licenziato per quattro mesi e sono dovuto rimanere a casa, ed è stata la cosa più facile che io abbia mai fatto. Non mi ci è voluto niente per portare a termine tutte le responsabilità quotidiane e più di questo non devi fare altro che tenere d'occhio i bambini».

Jared, però, non vuole essere frainteso, per cui aggiunge: «Non è mia intenzione criticare le mamme a tempo pieno, le rispetto e penso che debbano essercene di più perché fa bene al ragazzino. Però, puoi farti un pisolino con un vero lavoro? Puoi guardare la tv con un lavoro vero? Se hai un lavoro vero, c'è qualcuno che ti tiene sempre sotto controllo e ti chiede di fare quello che devi. Essere mamma a tempo pieno vuol dire solo fare il genitore, niente di più».

Dustin Poynter, un content creator che va a caccia di red flag (segnali di pericolo nelle persone) su TikTok, ha commentato il video facendo presente che Jared sta parlando di qualcosa che evidentemente non conosce e non comprende: «Ho visto con i miei occhi quanto sia stressante fare il genitore e prendersi cura della casa, almeno 50 tuffi olimpici verso la cucina per evitare che il bambino metta le mani nel secchio dell'immondizia, ascoltare costantemente urla e capricci e, soprattutto, la responsabilità di non causare danni psicologici e fisici irrevocabili a dei bambini innocenti che non hanno chiesto di venire al mondo».