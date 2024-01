«Sono una moglie tradizionale, scelta da Dio per fare la casalinga: ecco come servo mio marito»

Una donna che si definisce "tradwife" ha scatenato un acceso dibattito dopo aver elencato i sei modi in cui «serve suo marito». A suo dire, ha scelto di essere una casalinga perché ha ricevuto una chiamata (dall'alto). Il termine tradwife (traditional wife, moglie tradizionale) è un termine che denota una donna che segue i tradizionali stereotipi di genere.

Ashley, mostra spesso ai suoi follower la sua vita da mamma e moglie dedita a prendersi cura del marito, del figlio e della casa. Recentemente, ha voluto mostrare i vari modi in cui si prende cura del coniuge.

«Sono solo alcune cose che faccio per rendere più facile la vita di mio marito.

Sforzarsi di amare bene tuo marito non passerà mai inosservato!» Nel video, Ashley, madre di un figlio, ha elencato sei compiti che svolge per il partner: «Svegliarsi con lui prima che vada a lavoro, farlo dormire quando può, occuparsi della sua biancheria, cucinare i suoi piatti preferiti, fargli il caffè, chiedere sempre il suo parere».

Alcuni utenti hanno contestato il modello tradizionale sottolineando l'importanza di dividere i compiti domestici. «E se lavorassi a tempo pieno? Non avresti assolutamente l'energia per “servirlo” in quel modo», si legge nei commenti. Altri hanno fatto eco: «Tu non servi tuo marito» e «Non dovresti essere la mamma di tuo marito».

Altri hanno elogiato la sua scelta e sostenuto la bellezza della dedizione familiare: «Questo mi rende così felice. È bello vedere le giovani donne fare ancora queste cose. Ben fatto! Sono così felice per la tua famiglia», ha commentato una donna persona.

In altri video, Ashley ha rivelato di essere stata «chiamata da Dio per servire il marito», mostrando momenti della sua vita quotidiana dedicata alla pulizia della casa e alla cura dei figli.

Il termine tradwife ha guadagnato popolarità nel 2018 per descrivere donne che abbracciano i ruoli tradizionali di casalinga, spesso promossi attraverso i social media. La sua esperienza personale continua a sollevare dibattiti sulle dinamiche di genere, sull'autonomia delle donne e sui modelli familiari tradizionali.