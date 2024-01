Mamma di 2 gemelli a 70 anni: «Non sono vecchia per avere figli, questo è un miracolo»

Una donna dell'Uganda, che è diventata una delle neomamme più anziane del mondo dando alla luce un maschio e una femmina all’età di 70 anni è finalmente tornata a casa dopo sei settimane dopo: ora ha presentato al mondo i bambini “miracolosi”. Safina Namukwaya ha dato alla luce la coppia di gemelli tramite taglio cesareo il 29 novembre presso il Women's Hospital International and Fertility Center nella capitale Kampala, dove aveva ricevuto un trattamento di fecondazione in vitro.

Mamma a 70 anni, la storia

L'ospedale lo ha definito un "miracolo a 70 anni" pubblicando le foto della mamma sorridente e dei suoi neonati mentre finalmente li portava a casa sabato scorso. «A 70 anni, l'amore materno di Safina Namukwaya sboccia in un miracolo, cullando due gemelli insieme al dottor Edward Tamale-Sali», si legge nella didascalia di una foto condivisa sulla pagina Facebook dell'ospedale. «Le loro mani non tengono solo bambini, ma gemme di speranza, a dimostrazione che l’amore di una madre trascende il tempo e l’età».

«Non riesce a smettere di fissarli», ha detto Tamale-Sali a Today.com di Namukwaya, aggiungendo che è una madre "amorevole" e "giocosa" per i suoi due bambini, di nome Shakira Babiyre Nabagala e Kato Shafique Kangave. La dottoressa ha anche annunciato nello show che sarà conosciuta nel suo villaggio come Nalongo, che significa mamma di gemelli, mentre suo marito, Walusimbi Badru, si chiamerà Salongo, ovvero papà di gemelli. Prima di dare il benvenuto al suo primo figlio tre anni fa, Namukwaya ha detto di essere stata etichettata nel suo villaggio come una “donna maledetta” per non essere riuscita a rimanere incinta. Sabato, in una conferenza stampa fuori dall'ospedale, Tamale-Sali ha ricordato come Namukwaya fosse sveglia e più o meno lo stesso giorno in cui ha partorito i gemelli - e ha scherzato dicendo che ora «sta quasi giocando a calcio», ha riferito Today.com.

«È in forma, la sua pressione sanguigna è normale, non è diabetica – è una donna molto sana e tutta l’Africa si rallegra per lei. Se vuoi un altro figlio, siamo qui», ha raccontato poi il dottore a Naumukwaya, scherzando. La dottoressa Gloria Lunyolo, la pediatra dei gemelli, li ha descritti come "bambini miracolosi" e ha detto che alternano latte artificiale e latte materno. Namukwaya, che ha anche una figlia di 3 anni, ha detto a Today.com due giorni dopo il parto che si sentiva «alla grande».

«Alcuni potrebbero obiettare che io sia vecchia, ma Dio ha deciso che avrò due gemelli a 70 anni. Non c'è nessuno che possa porre un limite all'autorità e al potere di Dio - ha spiegato la donna - alcune famiglie mi aiutano con il bucato e con i bambini a causa della mia età avanzata», aggiungendo che la gravidanza alla sua età non era un'impresa facile e che a volte si sentiva molto male. A causa della sua età, Namukwaya ha utilizzato ovuli di donatori e lo sperma di suo marito. Il dottor Brian Levine, direttore dello studio presso la clinica per la fertilità CCRM di New York City, ha dichiarato a Today.com che è "irresponsabile" mettere incinta una donna a quell'età. «I dati mostrano che le donne che partoriscono a un'età superiore ai 50 anni hanno tassi elevati di ipertensione, diabete gestazionale e travaglio pretermine. Se un settantenne ha un coagulo di sangue, ha un ictus o un infarto, i bambini subiranno un ritardo nello sviluppo e forse anche fisicamente. E chi si prenderà cura di questi bambini fragili dal punto di vista medico quando i loro genitori moriranno?», ha concluso Levine.