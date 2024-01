«Mia suocera si è addormentata con le cuffie sul divano mentre mia figlia piangeva nella culla: non voglio che si occupi più di lei»

Il rapporto tra suocera e nuora può, spesso, essere complicato perché entrano in gioco delle dinamiche di competizione che non dovrebbero esistere. Comunque sia, molte donne hanno a che fare con questo tipo di problema ed è capitato anche alla mamma che si è lasciata andare a un lungo sfogo con Jane Green, l'esperta di amore e relazioni che risponde ai lettori sul Daily Mail. Ecco cos'ha raccontato la donna.

La donna che ha scritto a Jane Green le ha chiesto aiuto sulla sua situazione: «Cara Jane, vorrei il tuo consiglio su come impedire a mia suocera di fare nuovamente da babysitter a mia figlia dopo che l'ultima volta è stato un completo disastro a causa del suo comportamento folle.

Io e lei non abbiamo mai avuto un bel rapporto, ma quando ho dato alla luce mia figlia, tre anni fa, ho cercato di avvicinarmi. Mio marito desiderava disperatamente che lei si sentisse accettata come nonna e io volevo impegnarmi in questo. Quindi, la invitiamo a casa, portiamo nostra figlia a farle visita e via così. A un certo punto, però, mia suocera ha cominciato a chiedermi, tutti i giorni, di portare la bambina con sé per qualche ora e poi, addirittura, di farla dormire da lei. Non mi fido perché non è una persona responsabile. Quindi abbiamo cercato di venirci incontro: invitavo mia suocera a casa e mentre sbrigavo qualche faccenda, lei stava con la bambina. La settimana scorsa, io e mio marito abbiamo deciso di lasciare nostra figlia dalla nonna mentre uscivamo a cena. È stata la decisione peggiore che abbia mai preso in vita mia. Dopo numerose chiamate senza risposta, siamo corsi a casa e abbiamo trovato mia suocera addormentata sul divano con le cuffie e la bambina che urlava nella culla perché si era incastrata un piede. Le ho urlato di andarsene e ho detto a mio marito che non si sarebbe mai più presa cura di nostra figlia. Lui ha cercato di calmarmi e, poi, se l'è presa perché dice che non sopporto sua madre ma io non cambio idea».

Jane Green, quindi, ha risposto alla lettera della mamma arrabbiata: «Cara mamma arrabbiata, lascia che ti dica che, in questo momento, hai ragione a non fidarti di tua suocera. Per quanto ne so, non le stai vietando di trascorrere del tempo con tua figlia, ma la stai solo limitando perché ha dimostrato di non essere abbastanza responsabile. Permetterle di trascorrere del tempo con la bambina in tua presenza o con tuo marito, ti darà tranquillità finché non si dimostrerà in grado di prendersi cura di un bambino da sola. La maggior parte delle madri ha un ottimo istinto. I problemi arrivano solo quando li ignoriamo, come hai scoperto. Questi paletti che hai messo non devono rimanere per sempre ma fino a quando non ti sentirai pronta tu ad affidare tua figlia a sua nonna».