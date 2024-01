​Ferie illimitate retribuite, la dipendente Microsoft in diretta dalle Bahamas: «Lavora in maniera intelligente, non di più»

Sembrerebbe soltanto un magico sogno, uno scenario troppo lontano dalla realtà per poterlo immaginare al di fuori dell'abbraccio caldo del letto, durante la notte... eppure, per qualcuno pare proprio che i sogni si realizzino: una giovane impiegata della Microsoft ha registrato un breve video in diretta dalle Bahamas in cui parla della sua situazione lavorativa e di come abbia la possibilità di affiancare tre parole che nella vita quasi nessuno penserebbe anche solo di avvicinare: ferie illimitate retribuite.

Mentre fa la bella vita, Antaya ha deciso di condividere i suoi consigli su quali aziende tech offrano un ottimo equilibrio tra vita privata e professionale.

Con un cappello di paglia sui capelli e un sorriso sul viso, Antaya inquadra se stessa e poi lo scenario mozzafiato che la circonda: una spiaggia nelle Bahamas.

La scritta sul video recita: «Le aziende tech non ti fanno lavorare troppo duro», mentre la didascalia mette in chiaro quale sarà il tema della clip: «Lavora in modo intelligente, non di più»

Non appena l'inquadratura torna sull'espressione rilassata della ragazza, inizia la spiegazione: «Queste sono le aziende tech in cui devi lavorare se vuoi che le tue giornate siano così. Io sono un'impiegata di Microsoft», dice Antaya, «e la cultura del lavoro è assolutamente fantastica. Abbiamo ferie retribuite illimitate così puoi andare in vacanza non appena hai completato i tuoi obiettivi».

Poi, aggiunge: «Naturalmente dipende anche dal tuo team, io sono molto fortunata e tutti nella mia squadra sono molto attenti all'equilibrio tra vita privata e professionale e siamo incoraggiati, in realtà, a prenderci dei giorni liberi non appena ne sentiamo il bisogno, anche per passare del tempo con la famiglia».

La seconda azienda consigliata da Antaya è Google: «Anche in questo caso dipende molto dal team», specifica, consigliando di farsi un'idea di come l'ambiente potrebbe essere durante il colloquio e cercando di capire che tipo di persona e lavoratore sia il manager.

La terza compagnia nominata per l'ottimo equilibrio tra vita e lavoro è HubSpot e Antaya conosce diverse persone impiegate nell'azienda che confermano di trovarsi estremamente bene: «Mettono i propri dipendenti e la loro felicità al primo posto».