Giorno di ferie dal lavoro per l'"appuntamento dal dottore" ma va dal parrucchiere: «Quando il capo vedrà il nuovo colore...»

Le ferie sono ferie e un lavoratore non deve giustificare l'uso che decide di fare del proprio tempo libero, né il capo può pretendere di saperlo. In ambienti sani, tuttavia, si tende a chiacchierare con la dirigenza e i colleghi e può succede di parlare dei propri interessi e impegni, senza che ci siano delle ripercussioni sulla vita privata dei dipendenti. In alcuni casi, la situazione è più complicata e il lavoratore può sentirsi in dovere di giustificare un'assenza, nonostante sia parte del suo compenso tanto quanto lo stipendio.

D'altronde, a volte una visita dal parrucchiere può rivelarsi più salutare di una dal dottore, anche se il datore di lavoro potrebbe non essere d'accordo, specialmente se gli vengono raccontate delle bugie (per omissione). Lizzi, infatti, si è presa il pomeriggio libero per degli appuntamenti e ha giocato sull'ambiguità della parola per non dire chiaro e tondo quale fosse il suo impegno: un nuovo colore di capelli.

Dopo la visita, tuttavia, le è venuto un dubbio: come nasconderà il fattaccio ai colleghi?

Il problema di Lizzi

«Ragazzi, oggi mi sono presa il giorno libero dal lavoro per degli appuntamenti», dice Lizzi nel video pubblicato sul suo account TikTok e registrato direttamente dall'interno dell'auto.

Poi, con un gesto volutamente lento, porta le mani dietro le spalle e raccoglie i capelli per portarli avanti e mostrarli alla telecamera. Lucenti, biondo miele e con una perfetta messa in piega.

Sembra già chiaro il problema: «Ma cosa dovrei fare, domani, quando mi presenterò in ufficio con un colore di capelli completamente diverso? Chiedo per un amico...». Sul video, quando parla di appuntamenti compare una scritta, «Appuntamenti dal dottore», il che fa ancor più chiarezza sul problema che si troverà ad affrontare il giorno dopo: al capo e ai colleghi ha raccontato una bugia.

Tra i commenti ci sono diversi suggerimenti, dal semplice «Li ho fatti dopo l'orario di lavoro», a piani e coincidenze decisamente più particolari: «Dì che il tuo parrucchiere ti ha incontrata mentre eri dal dottore e ti ha informato che l'appuntamento di sabato è stato spostato a oggi, così puoi seguirla appena uscita dalla visita».

In generale, tuttavia, gli utenti sembrano essere d'accordo sul fatto che non ci sia bisogno di mentire sul proprio utilizzo del tempo libero: «Non è affar loro che tipo di appuntamento avevi».