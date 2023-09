Mangia gli spaghetti con le bacchette, la reazione del cameriere è esilarante

I tiktoker di tutto il mondo sono letteralmente affascinati da tutto ciò che riguarda l'Italia e, proprio per questo motivo, ogni volta che si recano nel Bel Paese per creare contenuti o, semplicemente, per trascorrere le vacanze, documentano tutto ciò che succede loro. Così ha fatto anche il content creator cinese, Kai che su TikTok si chiama Hwaniiee ed è seguito da più di un milione di follower. Il tiktoker ha postato un video esilarante in cui un cameriere gli insegna come mangiare correttamente gli spaghetti.

Il tiktoker Kai è davvero seguitissimo su TikTok e i suoi video, oltre a riscuotere molto successo, raggiungono milioni di visualizzazioni in poco tempo, diventando, in questo modo, virali. Uno degli ultimi filmati che Kai ha pubblicato e che ha totalizzato più di sei milioni di views, lo vede alle prese con un piatto di spaghetti. Il content creator si trova insieme a un'amica in un ristorante a Cosenza e, appena gli servono la pasta al pomodoro decorata con foglie di basilico, Kai fa un gesto che fa venire la pelle d'oca al cameriere: dal suo zaino prende due bacchette. Quindi, il signore gli si avvicina, gli mostra una forchetta e gli dice: «No, non si fa come stai facendo tu, qui siamo in Italia e gli spaghetti si mangiano con questa». Il cameriere, quindi, inforca la pasta e la gira per avvolgerla alla posata, Kai ride divertito e cerca di capire il meccanismo appena insegnatogli dall'addetto ai lavori.

Kai, comunque, non è l'unico tiktoker ad avere, in qualche modo, scandalizzato il cameriere. Qualche tempo fa, infatti, la web creator Cat Sullivan aveva postato un video in cui, con il suo piatto di pasta aveva chiesto un cappuccino. Il cameriere del ristorante era rimasto allibito e le aveva risposto: «Mi dispiace ma non posso fare una cosa del genere».