Marta Fascina assente al trentennale della discesa in campo di Berlusconi. “Problemi di salute”. Salterà anche il congresso di Forza Italia a Monza

Marta Fascina non era presente ai festeggiamenti per il compleanno di Forza Italia, che si sono tenuti ieri nel salone delle Fontane all'Eur. E non sarà presente neanche domani, al congresso provinciale di Forza Italia in programma a Monza, nella Brianza del Cavaliere. A confermarlo è il deputato azzurro Fabrizio Sala, coordinatore provinciale di Fi per 12 anni.

Sui motivi dell'assenza dell'ultima compagna di Berlusconi, però, vige il massimo riserbo, e nessuno conferma i presunti motivi di salute ventilati negli ultimi giorni. Intanto, nella provincia di Monza, ci sarà un cambio della guardia: domani sarà eletto coordinatore, all'unanimità, Luca Veggian, l'attuale sindaco di Carate Brianza