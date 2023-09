«Mio marito mi permette di incontrare altri uomini e mi aiuta a sceglierli con un'app, abbiamo solo una regola»

Si è autoproclamata «la donna più fortunata del mondo», e il motivo è presto detto: nonostante sia innamorata e sposata da dieci anni con lo stesso uomo, suo marito non solo le ha dato il permesso di scaricare un'app per incontri, ma la sta persino aiutando a selezionare un eventuale partner con cui potrebbe presto avere un appuntamento piccante.

Alexandra Le Tissier, 31enne modella di OnlyFans di Southampton, ha una relazione monogama con suo marito Mitch da oltre un decennio, ma quando la loro relazione è diventata «un po' noiosa», ha deciso di movimentare la sua vita coniugale incontrando altri uomini.

Alex ha detto che ha criteri rigidi per qualsiasi potenziale appuntamento e ammette di aver selezionato i suoi potenziali partner in base ad attributi fisici come l'attaccatura dei capelli e l'età. Al momento, non ha ancora incontrato nessuno degli uomini con cui sta chattando, perché intende conoscerli meglio prima di vederli dal vivo.

Alex sta usando Bumble, che ha scelto perché dà alle donne l'opportunità di fare la prima mossa, e ha detto che poiché è la prima volta che usa un'app di appuntamenti, ha commesso alcuni errori da principiante. Ha rivelato: «Ho accidentalmente rifiutato un avvocato ed ero assolutamente distrutta. Ho pensato: No!». L'ideale, per la modella di OnlyFans, sarebbe che il suo nuovo uomo si guadagnasse l'approvazione di suo marito. Ma mentre Alex e Mitch sono contenti di questo ultimo sviluppo nella loro relazione, non tutti hanno approvato la loro scelta e non hanno mancato di farglielo sapere. Quando la donna ha pubblicato su Twitter un post in cui annunciava il suo sbarco sulla appa di incontri, in molti si sono premurati di avvisare il marito in privato. «È davvero divertente che la gente pensi che io lo faccia senza che lui lo sappia, ma allo stesso tempo lo pubblichi su un social network. Le persone sono strane».