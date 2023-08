Papà porta il figlio di 3 anni a fare la manicure: «La maestra gli ha detto che lo smalto è solo per le donne»

I maschietti devono giocare a calcio, le donne devono diventare ballerine. Fino a qualche anno fa era questo il retaggio culturale che aveva caratterizzato le generazioni precedenti, soprattutto in Occidente. La prova viene da una maestra che, figlia di quegli anni, ha detto a un suo alunno che la manicure è «una cosa da donne». Così il padre del piccolo ha portato suo figlio in un salone di bellezza: il bambino, contento di vivere l'esperienza, si è fatto curare le unghie - con tanto di smalto. Il video, postato dal papà-influencer, è diventato virale in poco tempo su TikTok.

Ci pensa papà

Ci troviamo negli Stati Uniti, precisamente in una scuola della California.

Una maestra ha detto a un suo alunno di non mettere lo smalto perché è una «cosa da donne». Il bambino, scosso, è tornato a casa e ha raccontato tutto a suo padre. Il genitore, famoso tiktoker con 1 milione di follower, ha preso il figlio e lo ha portato in un salone di bellezza per una manicure. E, non contento, lo smalto è finito anche sulle unghie dei piedini del piccolo. «Le voglio rosa», grida entusiasta il bimbo di 3 anni, una volta a sedere sulla poltrona dell'estetista. E alla fine del video mostra tutto soddisfatto le sue unghie curate e colorate di un rosa brillante.

Collquio genitore-insegnanti

Il giorno dopo, all'insaputa del figlio, il social-papà si è recato a scuola e ha voluto parlare con gli insegnanti di suo figlio e con il preside. «Non ammetterò altre affermazioni del genere», ha voluto ribadire con forza e tutti gli insegnanti si sono scusati anche a nome della maestra che aveva detto quella frase che tanto aveva ferito il suo bambino.

La video-risposta

Christian Shearod, una volta saputo di cosa fosse successo al figlio, ha subito deciso di girare un video in risposta alla maestra. «Mio figlio è tornato a casa da scuola arrabbiato perché la sua maestra gli ha detto che dipingersi le unghie è solo per le bambine, quindi adesso lo porto in un salone di bellezza a fare la manicure», ha detto nel video che sui social sta riscuotendo un successo incredibile.

La reazione degli utenti social

Il video del padre ha raccolto 7 milioni di visualizzazioni. «Da quando l'insegnante ha detto quella frase a mio figlio, volevo essere sicureo che non avesse sensi di colpa o che si vergognasse del fatto che adora lo smalto sulle unghie. Ha soli tre anni e deve essere libero di fare quello che vuole e che ama, avrà tempo poi per capire la sua sessualità», ha dichiarato l'influencer.

Sono circa 20mila i commenti sotto il post di TikTok. C'è chi si schiera contro: «Tuo figlio è gay?» o «In questo modo il piccolo diventerà sicuramente gay: sbagliate tu e la maestra col vostro comportamento». C'è anche chi premia il gesto del padre: «Mio figlio da piccolo amava giocare con le bambole di sua sorella, non c'è nulla di male».

«Mio figlio ha soli tre anni - spiega Christian Shearod - non può essere gay, perché ancora non ha una sessualità. E anche se lo diventasse non ci sarebbe niente di male», ha ribadito con fermezza raccontando poi che lui non influisce assolutamente nelle scelte del piccolo. «Io amo una ragazza trans, ma sono etero e mio figlio ci vede come una famiglia felice. Se giudicate in modo negativo la mia vita e come educo mio figlio, probabilmente il problema è solo vostro».