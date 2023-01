Paris Hilton diventa mamma (grazie alla maternità surrogata), la gioia social: «Non ci sono parole»

Paris Hilton è diventata mamma. La starlette ed ereditiera dell'impero alberghiero lo ha annunciato su Instagram: «Non ci sono parole per esprimere quanto sei già amato». La 41enne ha postato una foto della sua mano che tiene quella del bimbo, corredata dall'emoji di un cuore blu (che lascia intuire il sesso del neonato). Secondo i media americani il primo erede di Paris Hilton sarebbe nato da una madre surrogata.

Hilton ha rivelato il mese scorso di aver tentato con il marito, l'imprenditore Carter Raum, la fecondazione in vitro durante la pandemia di Covid-19. Era «il momento opportuno», poiché il mondo è stato «fermato» , ha spiegato a People Magazine. In una dichiarazione rilasciata alla rivista, Paris Hilton ha affermato che le persone a lei vicine sono «traboccanti di amore per il nostro bambino».

Tanti i commenti di personaggi del mondo dello spettacolo al post dell'ereditiera. Chiara Ferragni scrive: «Congratulazioni baby». Kim Kardashian: «Molto felice per voi ragazzi». E ancora le felicitazioni di Lindsay Lohan, Rosario Dawson, Teresa Palmer e decine di altre star.