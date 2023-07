De Luca e Elly Schlein, messaggi da Salerno: «Regione Campania senza debiti, conto di starci a lungo»

«Nel 2021, in pieno Covid, in Campania non abbiamo aspettato il permesso di qualcuno per istituire la zona rossa quando avevamo l'esplosione del contagio, abbiamo chiuso e basta e ci siamo salvati. Nell'estate del 2021 abbiamo approvato un piano socioeconomico di un miliardo e cento milioni di euro di aiuti. Di questo piano, faceva parte una idea che ci sembrava doverosa di solidarietà: il raddoppio delle pensioni al minimo per due mesi, maggio e giugno. È stata una avventura anche quella perché per motivi di privacy non volevano fornirci gli elenchi dei pensionati. Nonostante tutto abbiamo dato una mano alla povera gente. Noi continueremo a lavorare così, ad essere vicini alla povera gente, ai pensionati, a chi fa fatica ad arrivare alla fine del mese. Lo faremo senza vendere chiacchiere. Noi non faremo neanche un euro di debito fino a quando ci sto io alla Regione Campania e conto di starci a lungo, ovviamente». Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca nel corso dell'incontro organizzato da Spi Cgil, dal tema «No all'autonomia differenziata che divide il Paese e penalizza i più poveri», tenutosi al Comune di Salerno.

«Non ho molta varietà di colori. Io vesto da vecchio burocrate, sempre grigio e blu. - continua De Luca - Non ho molta armocromia, diciamo così. Però mi darebbe fastidio dare 300 euro l'ora a una consulente per i colori perché 300 euro l'ora sono i due terzi di una pensione al minimo e vengo da una storia nella quale queste cose sarebbero state imbarazzanti».

«Un saluto affettuoso agli amici dell'Emilia che stanno vivendo un momento difficile.

Ovviamente gli amici della Romagna, in particolare, aspettavano dal governo nazionale le risorse per ripartire. Per adesso i soldi non sono arrivati. Bisogna avere fede, fiducia, nel futuro. È arrivato solo il generale. Vediamo se arrivano i soldi» ha aggiunto De Luca.