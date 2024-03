Ragazzo vive sui treni e spende 9mila euro all'anno. ​«Ho lasciato i miei genitori e ora questa è la mia casa»

A 16 anni ha deciso di lasciare casa e di vivere sui treni e, per ora, non ha intenzione di fermarsi. È la storia di Lasse Stolley, un adolescente tedesco, ora 17enne, che da qualche tempo trascorre tutte le sue giornate in prima classe grazie ad una tessera annuale ferroviaria illimitata, muovendosi per tutta Europa ammirando panorami magnifici dal finestrino di uno scompartimento. Lasse si definisce un nomade digitale e la sua storia sta facendo il giro dei social.

La storia

Il giovane non ha fissa dimora e, da quando ha cominciato il suo lungo viaggio, condivide i tanti contenuti e gli scatti fotografici sul suo blog “Life on the train”. Il ragazzo ha anche raccontato che spende oltre 9mila euro l'anno per poter avere questo stile di vita. «Vivo sul treno e mi definisco un nomade digitale da un anno e mezzo - ha spiegato a The Mirror -. Di notte dormo sul treno Intercity Express e di giorno lavoro come programmatore. Viaggio e visito tantissimi paesi. Sto esplorando tutta la Germania».

«Nell'estate del 2022 ho deciso di viaggiare da solo.

Ho lasciato i miei genitori e la mia casa nello Schleswig-Holstein ed ho intrapreso questa grande avventura. Posso fare tutto quello che sento: se ho voglia di andare al mare, al mattino prendo il treno verso nord oppure prendo il treno per le Alpi per un'escursione. Non ho un posto dove ritirarmi. La mia casa è il treno».