Re Carlo e la Regina Camilla partono per le vacanze: ecco dove andranno

Re Carlo e la Regina Camilla hanno ufficialmente cominciato le loro vacanze estive. I membri più importanti della Royal Family, come del resto ogni anno, soggiorneranno in varie località e residenze dell'Inghilterra e si riposeranno tenendo lontani gli occhi indiscreti della stampa. Ad un certo punto della vacanza, poi, è possibile che il re e la regina vengano raggiunti dal principe William e Kate e dai nipotini George, Charlotte e Louis.

Come di consueto, le vacanze estive di Re Carlo III e della Regina Camilla sono cominciate nella residenza scozzese del Castello di Mey che si trova vicino alla cima di Caithness, quim trascorreranno una settimana.

Da lì, poi, i sovrani di Inghilterra si sposteranno nella residenza scozzese di Birkhall, che si trova nella tenuta di Balmoral. Quel luogo, è sempre stato caro al re e alla Regina Elisabetta II che proprio lì ha esalato il suo ultimo respiro.

Carlo III ha sempre descritto la tenuta di Balmoral come: «Un paradiso unico di intimità», proprio per questa sua ultima caratteristica piace molto alla Royal Family che può permettersi di riposarsi anche dai paparazzi.

Per le proprie vacanze, Carlo e Camilla avrebbero potuto dirigersi verso altre mete come, ad esempio, l'isola di Scilly e la loro tenuta di campagna, Amer Hall nel Norfolk. I reali, però, al momento, hanno scelto mete a loro comode e che non richiedano troppo impegno per quanto riguarda gli spostamenti.