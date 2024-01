Robert De Niro, l'attore 80enne in lacrime quando parla di sua figlia Gia Virginia: «Vorrei stare con lei il più a lungo possibile»

Lo scorso aprile, l'attore premio Oscar, Robert De Niro, 80 anni, è diventato papà per la settima volta insieme alla sua compagna Tiffany Chen. La bambina si chiama Gia Virginia. «Sono un papà di 80 anni ed è fantastico», ha detto De Niro in una recente intervista all'AARP. «Tutto ciò che mi consuma o preoccupa va via quando la guardo».

Robert De Niro papà a 79 anni: la prima foto della figlia Gia Virginia

L'emozione quando parla di sua figlia

L'attore, che è stato recentemente nominato per l'Oscar come miglior attore non protagonista in "Killers of the Flower Moon", è scoppiato in lacrime quando ha parlato della sua bambina e del fatto che spera di riuscire a godersela il più a lungo possibile.

I figli di Robert De Niro

A De Niro il mestiere di padre piace molto. Non a caso ha avuto altri sei figli da tre donne diverse. Dalla prima moglie, Diahnne Abbott, ha avuto Drena, 51 anni, e Raphael, 46 (la prima, nata da una precedente relazione della Abbott, è stata adottata dall’attore). Poi nel 1995, dalla storia con la modella e attrice Toukie Smith, sono nati i gemelli Julian e Aaron, 27 anni.

Infine ci sono Elliot, 24 anni, e Helen Grace, 11, frutto del matrimonio con Grace Hightower. Lo scorso anno è arrivata Gia Virginia.