Samantha Fox arrestata, lite (ubriaca) con un passeggero su un aereo. «Volo costretto a tornare indietro»

Samantha Fox ha trascorso una notte in prigione: l'icona sexy (ex icona sexy) degli anni 80 è stata arrestata su un volo della British Airways, diretto da Londra Heathrow a Monaco, perché era «ubriaca». La cantante di "Touch me", 57 anni, è salita sul volo per Monaco quando ha avuto una discussione con un altro passeggero. Fonti hanno riferito al Sun che Samantha ha costretto l'aereo «a fare dietrofront sulla pista» e a così abbandonato il velivolo a Londra.

Samantha Fox arrestata, cosa è successo

La polizia ha confermato che la donna è stata arrestata con l'accusa di «essere ubriaca a bordo di un aereo», dopo aver discusso animatamente con un passeggero. Poi è stata rilasciata su cauzione.

L'arresto è arrivato mentre Samantha continua ad affrontare un dolore enorme: ha perso la sorella minore Vanessa l'anno scorso. La donna aveva a soli 50 anni lo scorso marzo quando, nove giorni dopo essere crollata a casa sua a seguito di un infarto, è deceduta. È successo pochi giorni dopo che la Fox era apparsa in Celebrity MasterChef. «Mi ero esercitata per un paio di settimane con mia sorella poiché è una cuoca fantastica. Purtroppo ho perso mia sorella subito dopo le riprese di MasterChef».

Rissa sul volo Ryanair per le Canarie, pilota costretto a dirottare l'aereo: sette persone coinvolte. Arrestato un passeggero

E la Fox ha aggiunto: «Sarà così orgogliosa». Quando la sorella è morta, la famiglia ha fatto sapere che: «Samantha e la sua famiglia chiedono rispettosamente la privacy in questo momento difficile». Appena un mese prima della morte di Vanessa, Samantha aveva parlato anche della sua compagna Myra Stratton, morta nel 2015 in seguito a una battaglia contro il cancro. «Arrivi ai 50 anni e perdi l'amore della tua vita, siamo stati insieme 16 anni e non avrei mai pensato che sarei stata con nessun altro. Pensavo che quella fosse la mia vita segnata. Poi ho incontrato Linda e mi sono innamorata, è stato amore istantaneo. Ora sono così felice»