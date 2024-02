Scontrini pazzi, Daniela Martani si scaglia contro il bar di Roma: «Un tè caldo 6 euro in Prati? Siete dei ladri»

Daniela Martani, 50enne ex hostess Alitalia, ha condiviso con i suoi follwoer su TikTok un video in cui esprime il suo dissenso verso un bar di Roma, zona Prati, che le ha fatto pagare un tè caldo 6 euro. La showgirl, che ultimamente è stata alla guida di una delle squadre di Ciao Darwin, ha ritenuto che il prezzo fosse troppo alto: «Non è una zona In di Roma, è commerciale, sono andata in un bar normale, non all'Hilton. Per me è uno scandalo! Inaccettabile».

Mi sono andata a prendere un tè caldo in un bar a Prati, a Roma, una zona normalissima, commerciale e ho pagato 6 euro un tè caldo... Non sono andata all'Hilton, ma in un bar normale. Secondo voi è una cosa accettabile? Per me è uno scandalo! A loro il tè costerà 20 centesimi», ha raccontato Daniela Martani nel suo video su TikTok in cui ha scritto «Ladri».

La reazione dei suoi follower non si è fatta attendere, ma ha assunto toni opposti tra chi sosteneva la showgirl e denunciava un caro prezzi esagerato e altri che, invece, l'hanno criticata perché la zona Prati è a tutti gli effetti uno dei quartieri più ricchi di Roma e i prezzi sono sempre stati molto alti.

«Perdonami, ma Prati non è una zona normalissima.

Attualmente è l’unico quartiere che tiene alte le quotazioni degli immobili, una delle zone con gli affitti più alti», il commento al post di Daniela Martani, al quale lei ha risposto con «beh, se giustificate che un tè possa costare 12.000 lire allora non abbiamo speranze».