Sophie Codegoni, trasloco nella nuova casa con la piccola Celine: il “dramma” della giraffa

Sophie Codegoni e la sua bambina Celine si sono finalmente trasferite nella loro nuova casa a Milano e, ora, l'influencer è alle prese con tutti gli scatoloni da sistemare. La giovane mamma e la piccola hanno vissuto nella casa appena lasciata per un breve periodo di tempo che, però, è bastato a collezionare ricordi indelebili come, ad esempio, la prima parolina di Celine che è stata proprio "mamma".

Il trasloco di Sophie Codegoni

Già da qualche tempo, Sophie Codegoni aveva annunciato ai suoi fan che la casetta in cui viveva con Celine e nella quale si era trasferita dopo la burrascosa separazione da Alessandro Basciano, non sarebbe stata quella "definitiva".

Tuttavia, l'influencer non aveva mai specificato il giorno in cui sarebbe avvenuto il trasloco, nonostante ne continuasse a parlare. Nelle sue ultime storie, Sophie ha mostrato la casa spoglia e tutti gli scatoloni contenenti le sue cose e ha scritto: «Finalmente, si va nella casa nuova! Ciao ciao casina, non siamo state tanto insieme ma siamo state bene. Tanti ricordi in poco tempo e qualche lacrimuccia c'è sempre». Ora, Sophie è alle prese con gli scatoloni da riordinare e il tutto sembra un'impresa, infatti, ha pubblicato una storia in cui stanca, scrive: «Sommersa».

Il "dramma" della giraffa

Uno degli accessori della vecchia casa di Sophie Codegoni che ha sempre affascinato i suoi follower era il lampadario a forma di giraffa. Proprio quest'ultimo, che prima troneggiava nel piccolo salotto, è stato trasportato nella nuova abitazione con non poca fatica viste le dimensioni. L'influencer ha scritto: «Questa volta, si merita il posto in camera da letto ma è rimasta bloccata nel bagno della stanza. Il momento giraffa è sempre molto comico».