Stress da rientro dalle vacanze, i 10 consigli (+1) per combattere e gestire l'ansia: dall'alimentazione corretta alla pratica del mindfulness

Per milioni di italiani le tanto desiderate ferie estive sono già giunte al termine ed è il momento di tornare in ufficio. Sono tantissime le persone che in questo perdiodo soffrono di stress da rientro dalle vacanze. Non stiamo parlando di una vera e propria patologia quanto piuttosto di un'improvvisa condizione di disagio, spossatezza, irrequietezza e depressione che arriva al termine di un lungo periodo di relax. Ma non c'è da allarmarsi perché i disturbi legati al "back to work" si possono combattere, ecco come.

Stress da rientro dalle vacanze: i consigli per "sopravvivere"

A delineare i sintomi e i consigli per "sopravvivere" al disturbo scende in piazza anche Il San Raffaele. La sindrome da rientro si presenta con sintomi quali ansia, insonnia, nervosismo, spossatezza eccessiva, leggera depressione. Spesso ci si sente incapaci di concentrarsi, fisicamente appesantiti, psicologicamente non pronti, schiacciati dal senso di responsabilità e dai compiti incombenti. Chi soffre di stress da rientro accusa quindi un malessere generale accompagnato da astenia, irritabilità e sbalzi d’umore repentini. Per evitare di imbattersi in questo tipo di stress è sufficiente seguire alcune semplici regole.

Tornare al giusto ritmo sonno-veglia

Un’approccio graduale alla ripresa delle abitudini quotidiane può rivelarsi molto utile. La prima cosa da fare è quindi tornare a un adeguato ritmo sonno-veglia. Dormire molto e bene, evitando di passare dalle 8-10 ore di sonno del periodo vacanziero alle 6-7 che ci si concede al rientro. Eventuali problemi di insonnia vanno affrontati aiutandosi con un bagno caldo la sera o con una tisana.

Less is more

Abituarsi con gradualità, rientrando dalle vacanze alcuni giorni prima della fine delle vacanze per poter tornare senza un impatto brusco alle temperature e ai ritmi cittadini. Se possibile, anche il lavoro andrebbe ripreso gradualmente. Ora regna la regola Less is more.

Attività fisica

Fare movimento, soprattutto se le ferie sono state "attive". Fare attività fisica infatti aiuta a diminuire lo stress e a riposare meglio. Questo può aiutare a sentirsi più positivo e tranquillo durante il periodo di rientro. Inoltre l’esercizio regolare può migliorare la qualità del sonno e aiutare a gestire meglio le incombenze del rientro.

La corretta alimentazione

Seguire un’alimentazione corretta. Il cervello ha bisogno soprattutto di zucchero, perciò ben vengano, senza esagerare, i carboidrati semplici (saccarosio, miele, confetture, frutta) e quelli complessi (pane, pasta, riso e cereali). La melatonina contenuta nella buccia dei chicchi d'uva, ad esempio, può essere un valido aiuto all’umore.

L'importanza della luce del sole

Stare alla luce del sole. Il passaggio dalla luce del sole in spiaggia a quella artificiale dell'ufficio può mettere sotto stress il corpo e la mente. Un consiglio: fare la pausa pranzo all'aria aperta.

L'ottimismo è una cura

Essere ottimisti. Fare pensieri positivi aiuta a ritagliarsi degli spazi di riflessione e a spostare l’attenzione su cosa desideriamo e sulle nostre capacità.

Le pause rigenerative

Prendersi delle pause frequenti di almeno 15 minuti ogni due ore per riattivare la circolazione e riposare gli occhi.

Stop ai dispositivi tecnologici a letto

Niente tecnologia a letto. Soprattutto in questo periodo di transizione, è preferibile moderare l’uso eccessivo di dispositivi elettronici come cellulari e tablet. Non tenere in camera da letto né computer, né cellulare, né televisione, perché il cervello potrebbe smettere di associare quella stanza al momento del sonno, considerandola alla stregua di un “prolungamento” del salotto.

Il rientro a scuola

Tornare a scuola con gradualità. Dopo tre mesi di vacanza, per i bambini è ancora più importante tornare al ritmo della scuola gradualmente. Occorre dare al bambino il tempo di abituarsi alle lunghe ore che trascorrerà seduto.

Il week end di relax

Concedersi un weekend di relax. Finché il tempo lo consente, dedicare il fine settimana al relax e alla famiglia come se le vacanze non fossero ancora finite, per ricaricarsi e iniziare al meglio la nuova settimana.

La meditazione e la pratica del mindfulness

La pratica della mindfulness e della meditazione può essere estremamente utile nel gestire l’ansia da rientro dalle vacanze.

Ecco alcuni modi in cui la mindfulness e la meditazione possono aiutare: Consapevolezza del momento presente.

Ansia, stress e demenza senile: l'arte di guarire, la cura è al museo

Inoltre da sottolineare che la meditazione e la mindfulness possono aiutare a ridurre i livelli di stress e a gestire le reazioni fisiologiche e cognitive all’ansia. Importante imparare a riconoscere i segni fisici di stress e a rispondere in modo calmo può aiutarti a far fronte meglio all’ansia da rientro. Riduzione dei pensieri ossessivi. L’ansia da rientro può portare a pensieri ripetitivi e ossessivi su compiti in sospeso o situazioni stressanti. La meditazione può insegnarti a osservare i tuoi pensieri in modo distaccato e a non farti coinvolgere completamente in essi, riducendo così il loro potere su di te. Rilassamento e riequilibrio emotivo. La meditazione può indurre uno stato di rilassamento profondo, il che può essere particolarmente benefico quando si è alle prese con l’ansia. Attraverso la pratica regolare, puoi imparare a regolare le tue emozioni in modo più efficace.