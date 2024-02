«Mia suocera non mi fa mai entrare in cucina, non fa altro che lamentarsi e rifiuta ogni aiuto»

In tutte le famiglie possono esserci degli screzi o dei parenti che si sopportano meno rispetto agli altri. Ma quando la persona che non tolleri è la mamma di tuo marito, come si fa ad andare avanti e a fingere che vada sempre tutto bene?

È la storia di Sconcertata in Pennsylvania che chiede urgentemente un consiglio a chi sta leggendo questa storia, la sua. La donna - di cui non si conoscono le generalità - ha spiegato di vivere un periodo particolare della sua vita a causa della suocera che non fa altro che lamentarsi ogni volta che lei e il marito vanno a trovarla per le vacanze. La suocera rende l'atmosfera pesante, ma nonostante i continui capricci, rifiuta ogni aiuto da parte della nuora. La cucina? Off limits.

«Io e mio marito siamo sposati da tre anni - ha scritto la donna al New York Post - e durante le vacanze estive o le festività natalizie raggiungiamo le nostre famiglie che vivono lontante dalla città in cui viviamo».

Ogni volta che i coniugi decidono di far visita alla famiglia di lui, la suocera entra in gioco in modalità «vittima», lamentadosi delle faccende di casa, dei pasti da preparare per la cena e della tavola da apparecchiare. Nonostante la donna si faccia sempre avanti per offrirle il suo aiuto, la suocera non le lascia mai il via libera per stare dietro i fornelli. Una cucina che sembra un tempio dentro il quale la nuora non ha il permesso di entrare.

«Secondo me - ha detto la donna - a lei piace soffrire, non ci sono altre spiegazioni. Si lamenta di essere sempre stanca, che a tavola siamo troppi e che passa tutta la giornata in casa a cucinare per noi». La donna trova ingiusto il comportamento della suocera che la fa sembrare una nullafacente.

«Ogni volta che mi sono offerta di aiutarla ho ricevuto un no come risposta - ha raccontato Sconcertata in Pennsylvania - Mi ha respinta, quasi rimproverandomi, come se le avessi proposto qualcosa di imbarazzante. Sono sicura che quando parla con gli altri dice che sono pigra e che non ho voglia di fare nulla. Suggerimenti?».