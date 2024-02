Napoli, controlli di polizia al Vomero: multe per sei esercizi commerciali

Nella giornata di ieri, nell'ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida”, gli agenti del Commissariati Vomero, Pianura, Chiaiano, Nuovo Palazzo di Giustizia, Poggioreale, della Divisione Amministrativa e Sociale, della Divisione Anticrimine, e i finanzieri della Guardia di Finanza, hanno effettuato controlli nel quartiere Vomero ed in particolare a San Martino, nelle piazze Vanvitelli e Medaglie D’Oro e nelle vie Giordano, Scarlatti e Falcone.

Nel corso del servizio gli operatori hanno identificato 247 persone, di cui 33 con precedenti di polizia, controllato 120 veicoli, e contestato 2 violazioni del Codice della Strada; inoltre, sono stati controllati 6 esercizi commerciali.

Ancora, con l’ausilio di personale dell’Asl Na1, sono stati controllati 6 esercizi commerciali ai quali sono state imposte 45 prescrizioni per violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sequestrati 117 vasetti di sugo per un totale di 35kg e sono state elevate sanzioni per 4000 euro per violazione di normative HACCP (relative alle condizioni di sicurezza e igiene alimentare).