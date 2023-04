Suora Anna Alfieri contro (le scelte di) Cristina Scuccia: «Canzoni sexy e Isola dei Famosi? Eviti scorciatoie. Ma chi la consiglia?»

Nuova vita per Cristina Scuccia. L'ex suor Cristina si è tolta il velo e ora si mostra in costume intero (ha detto no al bikini) all'Isola dei Famosi. Una scelta che lei ha ritenuto necessaria per lei e per tutte quelle persone che non hanno il coraggio di vivere la vita fino in fondo. «Se la mia esperienza può servire a qualcuno è giusto che io la racconti».

Cristina Scuccia all'Isola dei famosi, l'abbandono del velo e perché non indosserà il bikini

Suor Anna Alfieri contro le scelte di Cristina Scuccia

La sua avventura è iniziata lo scorso lunedì, 17 aprile, su Canale 5 e le polemiche non sono mancate. Tra chi apprezza la forza di volontà della ragazza c'è anche chi non ha proprio capito il senso di tutto quello che stia facendo. La visibilità televisiva di Cristina fa storcere il naso soprattutto al mondo clericale. «Non mi ha stupito l’uscita di Cristina Scuccia dalla vita religiosa, mi sono invece particolarmente dispiaciuta del suo percorso dopo», ha spiegato ad AdnKronos suor Anna Monia Alfieri, Cavaliere al Merito della Repubblica italiana.

Cristina Scuccia, la mamma Lia ospite all'Isola dei Famosi: «Se si innamora? Perché no»

«Già dalle origini, da quando partecipò a “The voice of Italy”, mi chiedevo quale valore aggiunto potesse dare questa esperienza alla sua vita religiosa. Cantare? Potremmo dire che c’è il valore aggiunto di evangelizzare, forse. Ma, ballare?», continua suor Anna Monia Alfieri, «Quando nella nostra vita facciamo delle scelte fondamentali, tutto il nostro esistere ne è influenzato. Cristina Scuccia ha una bellissima voce, potrebbe puntare su quella con un percorso serio, faticoso. Le scorciatoie non aiutano mai». Insomma la svolta da popstar con audaci e inaspettate coreografie della 32enne a suor Anna Alfieri non sono proprio andate giù.

Le dichiarazioni

«Non giudico, lei avrà la sua coscienza, i suoi consiglieri, e sarei curiosa di sapere chi sono, ma mi sono dispiaciuta di quanto fatto dopo. Dalle canzoni sensuali fino a L’Isola dei Famosi, mi sembrano delle scelte che rappresentano una inversione a U rispetto a quelle precedenti. Noi siamo il risultato di certe decisioni, non possiamo azzerare il passato. Se avessi potuto parlarle e consigliarla le avrei detto di prendersi il tempo per rielaborare le scelte fatte, i propri obiettivi, la direzione da seguire. Ho provato una sorta di dispiacere per il cammino intrapreso dopo l’uscita dalla vocazione e che mi pare vada a sciupare tutto un passato».