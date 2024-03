Morto il tiktoker Giorgi Janelidze: precipita in una scarpata durante una gita in Calabria

Un giovane escursionista è morto a Roghudi, nel reggino. Giorgi Tzanelitze, di 23 anni, georgiano, era un famoso tiktoker: durante una escursione in compagnia di altri tre coetanei è scivolato in un dirupo impervio. La tragedia si è consumata in località Ghorio dove sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Questi ultimi, giunti sul posto, solo stamani hanno potuto recuperare il corpo del ragazzo lungo la scarpata. Giorgi Tzanelitze era un famoso tiktoker, su Instagram un profilo con 100mila follower.

Per il giovane non c'è stato nulla da fare.