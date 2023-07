Un assaggio di Hollywood nel beach club caprese

Metti un sabato d’estate alla grotta azzurra nel beach club esclusivo di Capri “il Riccio”. Metti che in quel luogo si danno appuntamento alcune star di Hollywood e tanti personaggi del jet set. Metti che all’improvviso arriva anche un abile produttore napoletano che Hollywood è di casa da tanti anni ed ecco che si crea con l’atmosfera che ha ispirato il festival internazionale Capri Hollywood che quest’anno festeggerà la 28ª edizione a fine anno.

E dunque accolti dal general manager del Capri Palace Ermanno Zanini si sono ritrovati in un clima festoso oggi nel mare di Anacapri l’attrice di “Avatar” Zoe Saldana con suo marito regista Marco Perego Saldana insieme al produttore americano Michael Hovitz con Tamara Mellon, creatrice di Jimmy Choo, e al general manager della Formula E Giorgio Veroni con la moglie Tamara. E poi in un altro tavolo ecco l’iconica attrice di “Fast and Furious” Michelle Rodriguez con Afef Jnifen e il creatore del Red Sea Film Festival Mohammed Al Turki. E ancora ad un altro tavolo il produttore musicale Mack Maine e poi Tommaso Chiambra “ambasciatore dell’Unicef, la stilista Melissa Obadash. Passeggiata a Tragara, con vista sui Faraglioni, anche per Edwige Fenech.

E dopo un po’ ecco arrivare anche Pascal Vicedomini, con il figlio Matteo, che reduce dal successo di Ischia Global e’ già al lavoro per la kermesse di fine anno sull’Isola di Tiberio. Neanche a dirlo sale “la temperatura” del “Riccio”, comincia la festa, parte la musica rigorosamente napoletana, “Malatia” di Ciccio Merolla la più gettonata.

E poi le foto i brindisi e dopo un bel pranzo l’arrivederci alla prossima tappa della “dolce vita estiva” nel golfo di Napoli.