Una sposa anticipa il matrimonio per vedere Stefano De Martino in teatro

Tutto è davvero possibile nel quasi one man show “Meglio Stasera”, che Stefano de Martino sta portando a teatro riscuotendo successi in ogni parte d'Italia. E così durante la tappa a San Severo, lo showman si è avvicinato a una donna vestita da sposa che sedeva in platea per chiederle come mai fosse vestita così. La risposta non si è fatta attendere: pur di essere presente allo spettacolo, la donna ha anticipato l'orario del matrimonio e del ricevimento «Mio marito geloso? Peggio per lui».

Il conduttore, prima di tornare in tv con "Stasera tutto è possibile" dal 1 aprile su Rai2, continuerà la tournée teatrale esibendosi a Brindisi ( 1 marzo), Taranto (2/3 marzo), Cosenza (4/5 marzo) , Roma ( 14 -17 marzo) e Napoli (21 -24 marzo).