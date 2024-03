Geolier, sold out i concerti allo stadio Maradona. Sarà il primo artista a esibirsi con ben tre show consecutivi

Sulle note di «We are the Champion», condividendo un ricordo della festa scudetto del 4 maggio, il rapper napoletano Geolier annuncia sui social il tutto esaurito per i suoi tre concerti di giugno: «Basta così. A presto».

Geolier sarà il primo artista ad esibirsi con ben tre concerti consecutivi nel grande stadio Maradona con tre date, ora tutte sold out, il 21, 22 e 23 giugno. Questo traguardo è l'ennesima conferma del grande attaccamento di Napoli al giovane cantante, che quest'anno ha sfiorato di pochissimo la vittoria alla 74a edizioe del Festival di Sanremo.

Il tour estivo di Geolier

Il cantante si prepara inoltre ad un tour estivo che prevede anche esibizioni nei principali festival italiani.

In particolare, oltre ai tre appuntamenti napoletani, sarà il 15 giugno a Messina, il 28 a Roma, il 29 a Servigliano (Fermo), il 5 luglio a Lucca, il 6 a Milano, il 12 a Stupinigi (Torino), il 12 agosto a Gallipoli (Lecce) e il 16 a Olbia (Sassari).