Belen Rodriguez da Cattelan, frecciatina a De Martino: «Rifarei tutto con meno corna. Ho perdonato ma non perché sono buona»

«Se mi avessi chiesto 10 anni fa i progetti per il mio futuro? Avrei fatto tutto quello che ho fatto, con meno corna». Belen Rodriguez ospite da Stasera c'è Cattelan scherza sui tradimenti subiti dall'ex marito Stefano De Martino e ammette: «Io non perdono perché sono buona, perdono perché dimentico quello che ho subito. Faccio una sfuriata ma poi sdrammatizzo».

Il forfait a settembre

Lo scorso settembre Belen Rodriguez era stata annunciata come ospite della prima puntata di Stasera C’è Cattelan, ma a pochi giorni della messa in onda aveva dato forfait per motivi di salute. In quell’occasione il conduttore non l’aveva presa benissimo e durante la diretta con un monologo aveva lanciato una serie di frecciatine alla showgirl argentina. Alla fine però Cattelan ce l’ha fatta, perché ieri sera nell’ultima puntata del suo show di Rai Due ha ospitato la Rodriguez.