«​Ho venduto per 500 euro su Facebook un dipinto fatto in 20 minuti nel salotto di casa mia: era orrendo. Ecco come ho fatto»

L'arte è certamente soggettiva e la sua stessa definizione sembra sfuggire come sabbia tra le dita ogni volta che si prova a catturarla o confinarla. Un dipinto che può essere meraviglioso e suscitare mille emozioni in qualcuno potrebbe sembrare un insieme senza senso di linee e forme per qualcun altro, e non c'è modo di stabilire chi abbia ragione.

Si potrebbero indagare le intenzioni dell'artista e chiedersi se effettivamente volesse produrre un'opera d'arte e usarla per esprimere un sentimento, ma la verità è che la qualità artistica può essere percepita da chi guarda e non da chi crea.

Sembra proprio questo il caso di Lora, una ragazza che racconta di aver venduto per ben 500 euro un dipinto fatto in appena 20 minuti nel salone di casa e da lei giudicato "brutto".

L'acquirente misterioso

Lora ha deciso di raccontare la fortunata vendita tramite un video di TikTok e i 20 minuti impiegati per guadagnare 500 euro sul portale Marketplace di Facebook. In realtà, la storia di Lora è preceduta da quella di un ragazzo che affermava di aver regalato alla sua cotta un posacenere fatto a mano, per poi trovarlo in vendita su Etsy per 160 euro.

Lora afferma di aver fatto di meglio: «Pensi che quello che ti è successo sia incredibile? Aspetta, lascia che ti mostri il dipinto che mi ha fatto fare 500 euro su Facebook Marketplace, creato in 20 minuti sul pavimento del mio salotto. Penso davvero che fosse un'opera brutta, ma a quanto pare ho imparato una lezione sul fatto che non capisco proprio nulla».

Tramite la funzione del green screen, Lora è ora posizionata davanti al quadro da lei dipinto: È questo, annuncia, muovendosi di lato in modo da mostrarlo al pubblico. Si tratta di una tela nera con delle violente pennellate bianche, che sembrano quasi "censurare" una parte dell'opera. Poi, la ragazza spiega: «Ho pubblicato questa foto su Facebook Marketplace e l'ho venduto per 500 euro... Voglio dire, i materiali - è una tela di quasi 2 metri - sono stati abbastanza costosi, forse 200 o 175 euro, ma l'ho solo pubblicato scrivendo "Originale, non una stampa, dipinto da un'artista locale"».

L'offerta e la consegna

Dopo essere stata contattata da un possibile acquirente, la strategia di Lora si è delineata, vale a dire rimanere sul vago riguardo le origini dell'opera: «Gli ho scritto tipo "Ah, un'artista locale, originaria della mia città natale"... Non è una bugia dato che sono un'artista e sono originaria della mia città natale».

L'offerta della donna era di 450, salita a 500 per le spese di spedizione. Inizialmente, Lora era sospettosa: «Insomma, chi pagherebbe così tanto per questa roba? Ho guidato fino alla casa, una bellissima casa, ed è uscito fuori suo padre per prendere il dipinto. Entrambi hanno fatto tipo "Oh, wow, wow", e poi lei mi ha pagato».

Diversi utenti hanno commentato apprezzando il dipinto: «A me sembra una bella opera, forse sei più talentuosa di ciò che credi». Qualcuno ha fatto presente che l'acquirente potrebbe vedere il video pubblicato da Lora su TikTok e rimanerci male.