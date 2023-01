Quanto vale il patrimonio di Gianluca Vialli? La villa Affaitati, i contratti milionari da calciatore e allenatore, per poi passare ai compensi da commentatore su Sky. E una famiglia benestante, anche se la madre ha sempre voluto rimarcare un aspetto: «Non siamo milionari. Siamo borghesi, ecco cosa siamo. Gianluca ha quelle movenze e atteggiamenti perché è elegante, non ricco».

Quanto vale il patrimonio di Vialli? Il caso dello stipendio alla Juventus

La metà di Baggio. È quanto guadagnava Vialli alla Juventus, squadra in cui ha giocato tra il 1992 e il 1996. Un caso diventato celebre. Perché, mentre il Divin Codino aveva un accordo con i bianconeri da 3 miliardi di lire all’anno, il centravanti doveva "accontentarsi" di un miliardo e mezzo. Un episodio, probabilmente, rimasto indigesto al cremonese. Tanto che poi, quando si è liberato a parametro zero, ha chiesto esattamente la cifra che non aveva raggiunto.

I tre miliardi guadagnati al Chelsea

Quando nel 1996 si è liberato dalla Vecchia Signora, sfruttando la legge Bosman, Vialli ha ottenuto dal Chelsea un contratto da 3 miliardi di lire. Esattamente quanto non aveva avuto dalla Juventus. Accordo che, nella stagione di esordio, lo rendeva il calciatore più pagato della Premier League.

L'ingaggio al Watford

Poi una breve, ma ricca, esperienza al Watford. Dal contratto firmato con gli Hornets Vialli ha portato nelle suo portafoglio 800mila sterline a stagione. Soldi che il club gli ha dovuto pagare fino all’ultimo centesimo, nonostante l’esonero.

Il compenso da commentatore a Sky

Per il suo ruolo da commentatore, Sky ha versato sul conto di Vialli circa 1,5 milioni a stagione. Tra gli ingaggi più alti della tv satellitare, il doppio di Massimo Mauro (circa 750 mila euro).

La villa con oltre 60 stanze

​Una vero e proprio castello con oltre 60 stanze. È Villa Affaiati, dov'è Vialli è cresciuto. A Belgioioso, piccolo comune in provincia di Pavia, il campione della Nazionale italiana passava le vacanze insieme ai fratelli. Un complesso storico che apparteneva alla storica famiglia nobile di Cremona, poi comprato dalla famiglia del compianto calciatore nel 1938. L’elegante complesso, il cui progetto viene attribuito agli architetti cremonesi Francesco Dattaro e al figlio Giuseppe, è disposto intorno a tre cortili. Come si legge sul sito, il primo cortile presenta un bel giardino all’italiana, separato dalla campagna circostante. Dal giardino si accede al cortile interno, superbo esempio di architettura manieristica, con un porticato su due lati. Qui ha trascorso la sua infanzia, ha tirato i primi calci al pallone. E qui portava le sue figlie, ma anche i compagni di squadra. Come nel 1995, in occasione dello scudetto con la Juventus: festeggiato nel Castello con vip e altri ospiti importanti.