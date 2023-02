Zaniolo, la ex al veleno sui social: «I suoi genitori hanno visto nostro figlio solo 2 volte da quando è nato»

Nicolò Zaniolo nel mirino della ex fidanzata Sara Scaperrotta. Il calciatore, che ha lasciato definitivamente la Roma per trasferirsi al Galatasaray in Turchia, è papà del piccolo Tommaso, avuto insieme alla 25enne romana nel 2021. Un rapporto, quello col figlio, che lui ha sempre tenuto lontano dai social e che, secondo la ragazza, non sarebbe così saldo. Almeno per quanto riguarda la famiglia dell'attaccante azzurro.

In una storia su Instagram Sara Scaperrotta ha risposto alla domanda di un follower sulla sua vita privata e quella di Zaniolo. «Sei sempre stata molto discreta, ma una curiosità... i nonni paterni vedono Tommi?», le domandano. «Due volte in 18 mesi per te sono abbastanza?», la risposta. Un attacco diretto, forse troppo pesante per condividerlo con leggerezza sui social. Tanto che dopo qualche minuto la storia è scomparsa. Ai follower però non è sfuggita.

I due si sono lasciati dopo tanti tira e molla, mantenendo i rapporti per il figlio in comune. In effetti, la rottura era stata molto amara e già in passato la ragazza aveva attaccato Igor Zaniolo e la moglie Francesca Costa. «Spero che i muri vengano abbattuti e che Nicolò trovi finalmente il coraggio di emanciparsi e di far valere i suoi sentimenti, aprendo il suo cuore di padre per godere di tutta la bellezza che deriva dall'essere genitore», aveva detto Scaperrotta.