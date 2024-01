Mare Fuori, penne e accendini ispirati ai personaggi della serie

Bic annuncia la collaborazione con Mare Fuori, la serie televisiva di successo prodotta da Rai Fiction e Picomedia, posizionandosi ancora una volta come un'azienda innovativa e orientata al futuro.

Questa partnership riflette l'impegno continuo di Bic nell'investire strategicamente per cogliere tutte le opportunità, offrendo ai consumatori prodotti sempre di tendenza, innovativi e divertenti, che non solo rispondono alle loro esigenze quotidiane grazie alla semplicità del design e alla facilità di utilizzo, ma soddisfano anche le loro passioni attraverso l'associazione con contenuti di intrattenimento di rilievo.

Il risultato della collaborazione saranno cinque penne Bic 4 Colours e altrettanti accendini Bic Mini e Maxi, dedicati ai cinque protagonisti della serie TV. In contemporanea al rilascio della nuova stagione, l’esclusiva collezione sarà in vendita da febbraio 2024 presso cartolerie, tabaccherie e alcuni GDO selezionati.

Con questa partnership, BIC® renderà omaggio ai personaggi principali della serie attraverso una collezione esclusiva: Pino O’Pazz, Edoardo, Rosa Ricci, Cardiotrap e Carmine avranno un prodotto a loro dedicato con il loro nome, una frase celebre e un simbolo distintivo ciascuno.

Mare Fuori ha conquistato il cuore degli italiani, raggiungendo dei risultati incredibili: con la seconda stagione ha mantenuto una presenza costante nella Top 10 di Netflix dei contenuti più visti in Italia dal 23 Gennaio al 23 Aprile 2023 mentre, a sole 24 ore dal lancio dei primi sei episodi della terza stagione, vantava già otto milioni di visualizzazioni e tre milioni e cinquecento mila ore di visione su RaiPlay, un vero e proprio record.

Con un musical in arrivo e la prossima trasmissione negli Stati Uniti e in Canada, Mare Fuori continua a consolidare il suo status di fenomeno culturale e di intrattenimento di portata internazionale.

Questa collaborazione rappresenta l'impegno tangibile di Bic nel fornire ai propri consumatori prodotti che riflettono le ultime tendenze, offrendo un pezzo unico, ideale per gli appassionati di Mare Fuori e dei prodotti BIC®, desiderosi di arricchire la propria collezione.

La Bic 4 Colours si conferma ancora una volta come un prodotto in costante evoluzione: grazie a questa versatilità, è sempre al passo con i tempi e si posiziona come il gadget ideale per gli studenti e i teenagers che vogliono esprimere il proprio stile.

Dall’altro lato gli accendini Mini e Maxi, con il loro design iconico e senza tempo, diventano rappresentazione di stile arricchiti dalle decorazioni ispirate ai personaggi di Mare Fuori.

Questi accendini, originariamente pensati come semplici strumenti di uso quotidiano, trasformano la loro natura funzionale in un’espressione di cultura pop e appartenenza.