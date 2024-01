Masterchef, il bacio tra Michela e Eleonora, le lacrime e l'eliminazione inaspettata: cosa è successo nella sesta puntata

Doppio pressure test, doppia eliminazione e Davide Scabin a terrorizzare tutti i concorrenti di Masterchef Italia. Per gli aspiranti chef la puntata di giovedì 18 gennaio è stata un'altalena di emozioni. A direi addio alla finale due concorrenti amatissimi, ma oltre alle lacrime c'è stato anche, a sorpresa, il bacio tra Michela e Eleonora che ha mandato i social in delirio.

Masterchef Italia: eliminazione choc, un bacio saffico che fa impazzire i social e tante lacrime. Ecco cosa è successo nella sesta puntata

Per i cuochi amatoriali di MasterChef Italia, quella di ieri è stata la serata del turning point, il punto di svolta: una serata carica di tensione che ha regalato al cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy il record di ascolti per questa stagione.

Dopo il “battesimo di fuoco” della Red Mystery Box, l’inedita prova color rosso fiammante che ha visto il ritorno dello chef Davide Scabin, un Pressure Test lampo studiato dai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli ha agitato la Masterclass; quindi una Prova in Esterna al Padel Club del Castello di Tolcinasco (Milano) che ha visto le due brigate confrontarsi sull’healthy food; infine un nuovo e decisivo Pressure Test dedicato al calamaro ripieno.

Altri due cuochi amatoriali hanno dovuto togliere il grembiule e tornare a casa, due eliminazioni che più che mai hanno sorpreso gli altri componenti della Masterclass e il pubblico a casa.

La serata di giovedì 18 gennaio si è aperta con una novità assoluta e un temibile ritorno: per la prima volta gli aspiranti chef si sono misurati con la Red Mystery Box e per celebrare questo debutto i giudici sono stati affiancati da Davide Scabin, l’ex “Giudice Ombra” che ha messo sotto stress più di un concorrente durante i Live Cooking.

Sotto la box rosso fiammante si celava il Cyber Egg, l’uovo cibernetico di chef Scabin che ha rappresentato una svolta nella sua carriera e ha rivoluzionato la cucina moderna in Italia. Traendo ispirazione da questa geniale intuizione, i concorrenti in 45 minuti hanno inventato un piatto originale e creativo con protagonista l’uovo.

I giudici hanno assaggiato i due piatti più innovativi: Cyber Salad di Deborah (finto uovo di gelatina di acqua di tartufo di mare, pomodoro e basilico, su cialda di pane e crema indivia) e Uovo Negativo di Niccolò (albume al forno marinato nella vodka su tuorlo fritto con funghi saltati e sabbia di salvia).

È stata Deborah a vincere la prova e, di conseguenza, la sua seconda Golden Pin. I giudici hanno assaggiato anche La cialletta di casa mia di Settimino, il Soufflè di uova di Alberto, poi Uovo nell’uovo di Kassandra, infine Terra e mare nell’uovo di Filippo. Alberto si è salvato ed è salito in balconata, mentre gli altri quattro concorrenti hanno dovuto combattere per salvarsi dall’eliminazione.

Come vincitrice della Red Mystery Box Deborah aveva un altro potere: poteva candidare un piatto tra i peggiori della prova, e ha scelto così Uovo Estivo di Andrea (guscio riempito di uovo al vapore con cipollotto, zenzero e taccole, con erbe aromatiche).

Con lui, al Pressure Test, Kassandra, Settimino e Filippo: i quattro si sono prima dovuti conquistare gli ingredienti indovinando i prodotti celati all’interno di sette teche nere (contenenti animelle, piselli, midollo, stracciatella, topinambur, seppia, porro), poi hanno avuto 30 minuti per cucinarli.

È stato Andrea,sommelier e agente di commercio 34enne di origini cinesi e di casa a Senigallia, a commettere gli errori più gravi e per questo ha dovuto abbandonare la Masterclass, mentre a causa dei gravi errori Filippo è passato direttamente al secondo Pressure Test di serata, senza poter partecipare alla cucinata in esterna.

La Prova in Esterna è dedicata al primo esclusivo torneo di padel di MasterChef Italia. A contendersi la coppa anche Nicola Amoruso e Mark Iuliano, ex calciatori della Juventus e della Nazionale Italiana, Giorgia Cenni, giornalista di Sky Sport, Massimo Lo Nigro e Davide Guerra, speaker radiofonici di RTL 102.5.

Tutti i giocatori, dopo lo sforzo fisico del torneo, dovevano assaggiare i piatti creativi ma healthy cucinati dalle due brigate: a capitanarle, come deciso dai giudici, Niccolò (con Alberto, Eleonora, Sara, Michela e Lorenzo per i blu) e Kassandra (con Alice, Deborah, Antonio, Marcus e Settimino per i rossi).

I primi hanno presentato un antipasto di insalata di pollo marinato in senape, miele, salsa di soia, aceto rosso e sesamo bianco con ravanello marinato nel Marsala e sedano marinato nel limone e basilico, poi un risotto di zucchine gialle e mela, con salsiccia e crema di mascarpone e scorza di limone, infine una crema bavarese alla vaniglia con crumble alla mandorla con purea di mango e albicocca grigliata.

L'insolita coppia Eleonora e Michela per caricarsi durante la prova si sono date un divertente bacio a stampo sulle labbra che ha fatto impazzire il web.

A vincere la prova in esterna è la squadra rossa. I componenti della brigata blu, dunque, si sono scontrati in un Pressure Test da dentro o fuori dedicato al calamaro ripieno, l’attore protagonista del piatto decisivo. Kassandra, capitana della squadra vincitrice, ha potuto dettare i tempi di esecuzione a ciascuno dei concorrenti.

Così ha assegnato 30 minuti a Lorenzo e Sara, 27 minuti a Eleonora e Niccolò, poi Filippo e Alberto hanno cucinato in 24 minuti, infine Michela ha avuto solamente 21 minuti per preparare un piatto gustoso e privo di errori.

Una prova complicata che ha messo in difficoltà più di un concorrente, ma che si è rivelata decisiva per Alberto, che a causa di gravi errori nella preparazione ha dovuto interrompere il suo percorso tra i fornelli di MasterChef Italia. La sabbia che i giudici hanno trovato nel calamaro è un errore imperdonabile, l'eliminaizone di Alberto lascia tutti sotto choc, perchè era uno dei concorrenti decisamente più preparati di questa stagione.