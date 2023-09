Giuliano a 4 anni era il «bambino più forte del mondo» con i suoi video virali, poi è scomparso dai social. Ecco com'è oggi

Correva l'anno 2008 quando un bambino italiano di origine rumena ma nato a Piove di Sacco chiamato Giuliano Stroe cominciò a farsi conoscere su Internet per il suo imponente aspetto fisico. A quel tempo aveva solo 5 anni, ma era già sua abitudine accompagnare suo padre in palestra, ed è lì che cominciò ad esercitarsi con i pesi. Il risultato? Un fisico del tutto insolito per un ragazzino della sua età, che gli ha conferito una muscolatura importante nonostante la giovane età. I video e le foto degli allenamenti di Giuliano all'epoca dilagarono a macchia d'olio su YouTube varcando i confini nazionali, tanto che fu soprannominato «il bambino più forte del mondo».

Gli addominali e i muscoli del ragazzino hanno attirato l'attenzione di diversi canali televisivi, dove si è esibito per dimostrare la sua innegabile forza. Tanto che nel 2009 ha ottenuto un Guinness World Record sulla televisione italiana realizzando la camminata più veloce di 10 metri con una palla tra le gambe. L'aspetto fisico di Giuliano ha suscitato una moltitudine di critiche che si sono concentrate sui suoi genitori. Julián, suo padre e allenatore, ha assicurato in diverse interviste di non aver mai costretto suo figlio a prendere un peso e che tutto l'esercizio che il ragazzo faceva era di sua spontanea volontà. Dopo una valanga di denunce da parte di diverse associazioni, il ragazzino e la sua famiglia si sono allontanati dai riflettori mediatici, poiché correva voce che ci fosse il rischio che il padre perdesse la custodia di Giuliano.

Sul caso fu aperta anche un'indagine, che si concluse decretando che il bambino non fosse in pericolo.

Giuliano oggi ha 19 anni. Dopo un lungo periodo lontano dal mondo dei social network, è tornato alla carica attraverso Facebook e TikTok, dove ha un account chiamato 'Il bambino più forte' dove mostra l'evoluzione fisica di tutti questi anni e qual è il suo attuale aspetto a oltre un milione di follower (conteggiando quelli dei diversi social).

Giuliano però non si guadagna da vivere facendo il bodybuilder, come tutto sembrava indicare, ma la sua vita è ancora strettamente legata allo sport. Continua ad allenarsi duramente in palestra, ma la sua vera passione è diventata la boxe. Nel 2017, Giuliano ha dovuto moderare l'intensità del suo allenamento con i pesi a causa della diagnosi di problemi di sviluppo muscolare e osseo. La muscolatura che ha sviluppato precocemente ha avuto un impatto sulla sua crescita, tuttavia non gli ha impedito di godersi una vita piena di sport.